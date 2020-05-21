HashFolder для Windows

HashFolder 1.1.0.5

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Описание HashFolder 1.1.0.5Описание   Скачать HashFolder 1.1.0.5СКАЧАТЬ (2,53 Мб) Скриншоты HashFolder 1.1.0.5Скриншоты (1)   Статистика HashFolder 1.1.0.5Статистика   Отзывы о HashFolder 1.1.0.5Отзывы (0)  
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HashFolder - данная программа предназначена для проверки папок на изменения путем вычисления контрольных Hash сумм всех файлов находящихся в проверяемых папках. Папки можно проверять тремя способами: как одиночные папки, отмеченные флажками и все сразу.

При проверке папок, можно для каждой папки отдельно назначить два списка - список исключений и список игнорирования.

  • Список исключений например можно назначить для файлов, изменения в которых не имеют значения. Например это временные файлы и т.д.
  • Список игнорирования можно назначить когда вычислить контрольную сумму файла невозможно по причине их полной блокировки какими либо программами.

По всем вычислениям программа хранит историю.

HashFolder
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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