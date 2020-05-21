HashFolder

Folder Size 4.5.0.0
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
Razer Synapse 2.21.00.830
Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer
Duplicate Remover Free 1.8.1
Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов. С ее помощью вы сможете освободить дисковое пространство и
FreeFileSync 10.22
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом
Mobogenie 3.3.7
Mobogenie - одно из лучших приложений для полного контроля и управления всем контентом на Android-устройствах при помощи персонального компьютера
WinMerge 2.16.6
WinMerge - является Open Source инструментом сравнения и слияния для Windows. Может сравнивать как файлы, так и папки, отображая различия в визуальной текстовой