Яндекс.Мессенджер - приложение для голосовых и видеозвонков, с помощью которого можно обмениваться текстовыми сообщениями, быстро создавать групповые чаты для общения с друзьями, близкими или коллегами.

Доступны многочисленные тематические каналы, благодаря которым можно оставаться в курсе последних новостей, имеется возможность делиться полезной информацией с друзьями, а также поддерживаются все необходимые функции для комфортного общения.

Ключевые особенности Яндекс.Мессенджер: