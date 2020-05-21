Яндекс.Мессенджер

ZOOM 5.0 (23168.0427)
Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио для конференций, функция демонстрации экрана (screensharing), встроенный чат,
Viber 13.0.0.75
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых
Discord 0.0.306
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление
Telegram 2.1.6
Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров
WhatsApp 2.2019.8.0
WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные
ScripT Pro 5.1
ScripT Pro - многофункциональный, удобный mIRC скрипт. Включает в себя все стандартные функции и инструменты (авто вход, система эвей), удобные настройки, некоторые