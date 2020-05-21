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Яндекс.Мессенджер для Windows

Яндекс.Мессенджер 1.65.1

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Описание Яндекс.Мессенджер 1.65.1Описание   Скачать Яндекс.Мессенджер 1.65.1СКАЧАТЬ (41,68 Мб) Скриншоты Яндекс.Мессенджер 1.65.1Скриншоты (3)   Статистика Яндекс.Мессенджер 1.65.1Статистика   Отзывы о Яндекс.Мессенджер 1.65.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Яндекс.Мессенджер - приложение для голосовых и видеозвонков, с помощью которого можно обмениваться текстовыми сообщениями, быстро создавать групповые чаты для общения с друзьями, близкими или коллегами.

Доступны многочисленные тематические каналы, благодаря которым можно оставаться в курсе последних новостей, имеется возможность делиться полезной информацией с друзьями, а также поддерживаются все необходимые функции для комфортного общения.

Ключевые особенности Яндекс.Мессенджер:

  • Голосовые и видеозвонки.
  • Мгновенные тестовые сообщения.
  • Возможность быстро создать групповые чаты.
  • Голосовые сообщения, которые сами превращаются в текст.
  • Новостные и информационные каналы.
  • Эмотиконы и стикеры.
  • Работает на разных устройствах — везде, где есть Яндекс.
Яндекс.Мессенджер
Яндекс.Мессенджер
Яндекс.Мессенджер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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