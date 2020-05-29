VidKeeper для Windows

VidKeeper 1.0.0.1

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Описание VidKeeper 1.0.0.1Описание   Скачать VidKeeper 1.0.0.1СКАЧАТЬ (91,62 Мб) Скриншоты VidKeeper 1.0.0.1Скриншоты (3)   Статистика VidKeeper 1.0.0.1Статистика   Отзывы о VidKeeper 1.0.0.1Отзывы (0)  
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VidKeeper - простое в использовании приложение, которое позволяет загружать на ПК в пару кликов любые видео с YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Twitch и других сайтов. Программа скачает и отконвертирует видео в MP3, MP4 или MKV формат. Для MP3 формата вы можете редактировать теги, а программа сама добавит обложку.

Также присутствует возможность скачивать плейлисты с таких сайтов как YouTube, SoundCloud и Bandcamp. Для этого достаточно просто вставить ссылку на плейлист и отметить видео, которые хотите скачать.

Приложение поддерживает скачивание через HTTP/SOCKS5 прокси, имеется функция управления скоростью закачки и количеством потоков.

Ключевые особенности VidKeeper:

  • Загрузка видео с YouTube, Facebook, Dailymotion, Instagram и других поддерживаемых сайтов.
  • Автоматическое добавление обложки для всех загруженных MP3 файлов, если обложка доступна.
  • Быстрое редактирование ID3 теги: исполнитель, название песни или альбома.
  • Возможность скачивать видео в максимально доступном качестве, до 4K/8K.
  • Загруженные файлы будут автоматически отконвертированы в выбранный формат.
  • Возможность скачивать короткие или длинные ролики.
  • Управление скоростью скачивания видео и количеством потоков.
  • Поддержка прокси (HTTP/SOCKS5).
VidKeeper
VidKeeper
VidKeeper
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение в работе программыВ бесплатной версии можно скачивать видео длительностью до 30 минут
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе VidKeeper

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