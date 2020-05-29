VidKeeper - простое в использовании приложение, которое позволяет загружать на ПК в пару кликов любые видео с YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Twitch и других сайтов. Программа скачает и отконвертирует видео в MP3, MP4 или MKV формат. Для MP3 формата вы можете редактировать теги, а программа сама добавит обложку.

Также присутствует возможность скачивать плейлисты с таких сайтов как YouTube, SoundCloud и Bandcamp. Для этого достаточно просто вставить ссылку на плейлист и отметить видео, которые хотите скачать.

Приложение поддерживает скачивание через HTTP/SOCKS5 прокси, имеется функция управления скоростью закачки и количеством потоков.

Ключевые особенности VidKeeper: