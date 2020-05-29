VidKeeper - простое в использовании приложение, которое позволяет загружать на ПК в пару кликов любые видео с YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Twitch и других сайтов. Программа скачает и отконвертирует видео в MP3, MP4 или MKV формат. Для MP3 формата вы можете редактировать теги, а программа сама добавит обложку.
Также присутствует возможность скачивать плейлисты с таких сайтов как YouTube, SoundCloud и Bandcamp. Для этого достаточно просто вставить ссылку на плейлист и отметить видео, которые хотите скачать.
Приложение поддерживает скачивание через HTTP/SOCKS5 прокси, имеется функция управления скоростью закачки и количеством потоков.
Ключевые особенности VidKeeper:
Загрузка видео с YouTube, Facebook, Dailymotion, Instagram и других поддерживаемых сайтов.
Автоматическое добавление обложки для всех загруженных MP3 файлов, если обложка доступна.
Быстрое редактирование ID3 теги: исполнитель, название песни или альбома.
Возможность скачивать видео в максимально доступном качестве, до 4K/8K.
Загруженные файлы будут автоматически отконвертированы в выбранный формат.
Возможность скачивать короткие или длинные ролики.
Управление скоростью скачивания видео и количеством потоков.