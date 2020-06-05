CapturePlus - простой и удобный инструмент для захвата экрана с возможностью редактирования изображений, который поддерживает более 20 форматов изображений (png, jpg, gif, tif, psd, pdf, hdp и т.д.) и мультимониторные системы.
Основные возможности CapturePlus:
Захват выбранной области, окно (в том числе с учетом прокрутки);
Захват объектов и полного экрана;
Захват активного окна приложений;
Захват фиксированного фрагмента экрана;
Встроенный Color Picker;
Снимок последней выбранной области;
Встроенный графический редактор;
Инверсия, шкала серого, насыщенность, яркость;
Цветной шум, Моношум, Мозаика, Поворот;
Масштабирование, изменение размеров холста и многое другое;
Аннотации и выделение изображения текстом, стрелками, фигурами;
Настраиваемые горячие клавиши, переименование файлов, выбор качества изображения.