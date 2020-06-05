CapturePlus для Windows

CapturePlus 3.0

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Описание CapturePlus 3.0Описание   Скачать CapturePlus 3.0СКАЧАТЬ (2,53 Мб) Скриншоты CapturePlus 3.0Скриншоты (3)   Статистика CapturePlus 3.0Статистика   Отзывы о CapturePlus 3.0Отзывы (0)  
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CapturePlus - простой и удобный инструмент для захвата экрана с возможностью редактирования изображений, который поддерживает более 20 форматов изображений (png, jpg, gif, tif, psd, pdf, hdp и т.д.) и мультимониторные системы.

Основные возможности CapturePlus:

  • Захват выбранной области, окно (в том числе с учетом прокрутки);
  • Захват объектов и полного экрана;
  • Захват активного окна приложений;
  • Захват фиксированного фрагмента экрана;
  • Встроенный Color Picker;
  • Снимок последней выбранной области;
  • Встроенный графический редактор;
  • Инверсия, шкала серого, насыщенность, яркость;
  • Цветной шум, Моношум, Мозаика, Поворот;
  • Масштабирование, изменение размеров холста и многое другое;
  • Аннотации и выделение изображения текстом, стрелками, фигурами;
  • Настраиваемые горячие клавиши, переименование файлов, выбор качества изображения.
CapturePlus
CapturePlus
CapturePlus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе CapturePlus

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