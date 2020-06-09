Spydish - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко проверить настройки конфиденциальности в ОС Windows 10 и установить рекомендуемые настройки, которые отключают телеметрию и ограничивают сбор данных.

Программа включает список важных политик Windows 10 (доступно около 50 различных политик, разделенных на группы), связанных со сбором данных и конфиденциальностью, и проверяет их состояние в системе. При необходимости, можно применить выбранные политики, тем самым отключив телеметрию и ограничив сбор персональных данных. Все доступные политики могут быть как включены, так и отключены.

Также утилита может служить для мониторинга параметров системы после получения обновлений Windows или после использования других программ, связанных с оптимизацией системы и настройкой конфиденциальности.