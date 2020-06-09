Spydish для Windows

Spydish 0.12.0

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Spydish - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко проверить настройки конфиденциальности в ОС Windows 10 и установить рекомендуемые настройки, которые отключают телеметрию и ограничивают сбор данных.

Программа включает список важных политик Windows 10 (доступно около 50 различных политик, разделенных на группы), связанных со сбором данных и конфиденциальностью, и проверяет их состояние в системе. При необходимости, можно применить выбранные политики, тем самым отключив телеметрию и ограничив сбор персональных данных. Все доступные политики могут быть как включены, так и отключены.

Также утилита может служить для мониторинга параметров системы после получения обновлений Windows или после использования других программ, связанных с оптимизацией системы и настройкой конфиденциальности.

Spydish
Spydish
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Spydish

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