SecurityQuestionsView

Sandboxie 5.33.3
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Unchecky 1.2
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?
NeoSpy PRO 5.9
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования
AdwCleaner 8.0.6
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
ESET Uninstaller 8.0.9.0
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET
Генератор паролей 1.2
Генератор паролей - крошечная утилита для генерирования паролей разной сложности