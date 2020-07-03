SecurityQuestionsView - простой в использовании инструмент для Windows 10, позволяющий просматривать вопросы безопасности и ответы на них, хранящиеся в реестре операционной системы Windows.

Утилита может расшифровывать вопросы безопасности, хранящиеся в текущей запущенной системе (Requires elevation), а также может извлекать вопросы безопасности, хранящиеся на внешнем жестком диске.

SecurityQuestionsView отображает вопросы безопасности всех пользователей вашей системы, которые решили задать свои вопросы безопасности, для каждого пользователя обычно доступно 3 вопроса.

Программа не требует инсталляции.