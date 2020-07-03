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SecurityQuestionsView для Windows

SecurityQuestionsView 1.00

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Описание SecurityQuestionsView 1.00Описание   Скачать SecurityQuestionsView 1.00СКАЧАТЬ (55 Кб) Скриншоты SecurityQuestionsView 1.00Скриншоты (1)   Статистика SecurityQuestionsView 1.00Статистика   Отзывы о SecurityQuestionsView 1.00Отзывы (0)  
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SecurityQuestionsView - простой в использовании инструмент для Windows 10, позволяющий просматривать вопросы безопасности и ответы на них, хранящиеся в реестре операционной системы Windows.

Утилита может расшифровывать вопросы безопасности, хранящиеся в текущей запущенной системе (Requires elevation), а также может извлекать вопросы безопасности, хранящиеся на внешнем жестком диске.

SecurityQuestionsView отображает вопросы безопасности всех пользователей вашей системы, которые решили задать свои вопросы безопасности, для каждого пользователя обычно доступно 3 вопроса.

Программа не требует инсталляции.

SecurityQuestionsView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SecurityQuestionsView

Admin

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