Программы для Windows » Графика и дизайн » Фото » Ashampoo Photo Optimizer 8 для Windows
Ashampoo Photo Optimizer 8 для Windows

Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1Описание   Скачать Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1СКАЧАТЬ (112,41 Мб) Скриншоты Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1Скриншоты (5)   Статистика Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1Статистика   Отзывы о Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo Photo Optimizer 8 – это быстрое редактирование как одной фотографии, так и целой коллекции. Понадобится всего один клик, чтобы программа выполнила тщательный анализ каждой фотографии, обнаружила и исправила все проблемы – от плохого освещения и проблем с контрастом, и до ошибок с цветом.

Ничто не пройдёт мимо сложных алгоритмов Photo Optimizer! Режим раздельного просмотра позволяет с лёгкостью сравнить результаты с оригинальным изображением, а каждое действие можно мгновенно отменить по клику по одной кнопке. А если Вы предпочитаете улучшать фотографии вручную, Вы можете и это. Photo Optimizer содержит богатый набор простых инструментов для улучшения фотографий для выравнивания горизонта, исправления проблем с перспективой или применения различных художественных эффектов.

Красные глаза, пятна или несовершенства кожи – это всё испортило так много фотографий. А теперь это всё исчезает за секунды. Мы также особенно позаботились о том, чтобы поворот, отражение или обрезка фотографий были такими простыми, как и должны быть. То же касается и водяных знаков из текста и изображений, или обычного текста. Регулировка яркости, экспозиции, гаммы и многих других параметров одинаковы просты благодаря удобным слайдерам.

Множество художественных эффектов позволят Вашей креативности выйти на новый уровень. Почему бы не состарить Ваши изображения, применить двойной эффект экспозиции или превратить их в элегантные картины маслом? Интерфейс Photo Optimizer отлично структурирован и логически выстроен, чтобы Вам не пришлось долго его изучать.

Версия 8 обладает улучшенной автоматической оптимизацией фотографий, инструментом перспективы для исправления углов камеры, избранным для хранения Ваших самых часто используемых функций в одном месте, а также ручной настройкой кривых света и цветовых температур.

Что нового в Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1?
  • Значительно улучшенная оптимизация одним кликом
  • Лёгкая нарезка, вращение и обрезка изображений
  • Исправление красных глаз, несовершенств и пятен на коже в портретах
  • Несколько эффектов и инструментов редактирования
  • Исправление перспективы для естественных линий
  • Мгновенный доступ к определённым функциям с помощью Избранного
Ashampoo Photo Optimizer 8
Ashampoo Photo Optimizer 8
Ashampoo Photo Optimizer 8
Ashampoo Photo Optimizer 8
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Picasa 3.9.141 Build 259

Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно

ФотоГалерея 1.31

Бесплатная программа для просмотра фото всех форматов (JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PSD и т.п.), которая также предлагает пользователю базовый набор инструментов

Fotor 3.6.0

Fotor - просто отличный полнофункциональный редактор изображений с огромным набором всевозможных инструментов для обработки картинок и фотографий

ACDSee 2020 23.0.2.1377

ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю

Ulead PhotoImpact 12.00

PhotoImpact - один из лучших редакторов графики для обработки фотографий, дизайна и веб-графики. Содержит множество фильтров, эффектов и заготовок, постоянно

Отзывы о программе Ashampoo Photo Optimizer 8

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Photo Optimizer 8 8.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 