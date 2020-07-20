Ashampoo Photo Optimizer 8 – это быстрое редактирование как одной фотографии, так и целой коллекции. Понадобится всего один клик, чтобы программа выполнила тщательный анализ каждой фотографии, обнаружила и исправила все проблемы – от плохого освещения и проблем с контрастом, и до ошибок с цветом.

Ничто не пройдёт мимо сложных алгоритмов Photo Optimizer! Режим раздельного просмотра позволяет с лёгкостью сравнить результаты с оригинальным изображением, а каждое действие можно мгновенно отменить по клику по одной кнопке. А если Вы предпочитаете улучшать фотографии вручную, Вы можете и это. Photo Optimizer содержит богатый набор простых инструментов для улучшения фотографий для выравнивания горизонта, исправления проблем с перспективой или применения различных художественных эффектов.

Красные глаза, пятна или несовершенства кожи – это всё испортило так много фотографий. А теперь это всё исчезает за секунды. Мы также особенно позаботились о том, чтобы поворот, отражение или обрезка фотографий были такими простыми, как и должны быть. То же касается и водяных знаков из текста и изображений, или обычного текста. Регулировка яркости, экспозиции, гаммы и многих других параметров одинаковы просты благодаря удобным слайдерам.

Множество художественных эффектов позволят Вашей креативности выйти на новый уровень. Почему бы не состарить Ваши изображения, применить двойной эффект экспозиции или превратить их в элегантные картины маслом? Интерфейс Photo Optimizer отлично структурирован и логически выстроен, чтобы Вам не пришлось долго его изучать.

Версия 8 обладает улучшенной автоматической оптимизацией фотографий, инструментом перспективы для исправления углов камеры, избранным для хранения Ваших самых часто используемых функций в одном месте, а также ручной настройкой кривых света и цветовых температур.