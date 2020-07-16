Яндекс.Телемост - сервис для проведения конференций, совещаний и общения с использованием видеосвязи от корпорации Яндекс. С помощью этой услуги вы сможете быстро, удобно и безопастно организовать важную видео/аудио встречу, провести онлайн-мероприятие или просто пообщаться с близким вам человеком.

Пользоваться телемостом очень просто: откройте ссылку на сервис в браузере (пока что поддерживаются только Яндекс.Браузер и Google Chrome), отправьте приглашение участникам, дождитесь их подключения - и наслаждайтесь общением без какого-либо ограничения по времени.

Стоит отметить, что присутствуют такие опции как отключение микрофона и камеры, переключение на расширенное изображение докладчика, демонстрация дисплея и другие полезные фишки.

Кроме того, сервис доступен также в Яндекс.Почте и Яндекс.Диске, а также и на мобильных устройствах (Яндекс.Почта для iOS и Яндекс.Диск для Android и iOS).

В заключении хотелось бы отметить, что Яндекс.Телемост действительно удобен и прост в настройке, не требует загрузки и установки дополнительного ПО на ваше устройство (веб-сервис), и позволят быстро организовать видео встречу или конференцию из любой точки планеты.