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Яндекс.Телемост для Windows

Яндекс.Телемост 2020

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Описание Яндекс.Телемост 2020Описание   Скачать Яндекс.Телемост 2020СКАЧАТЬ (1 Кб) Скриншоты Яндекс.Телемост 2020Скриншоты (4)   Статистика Яндекс.Телемост 2020Статистика   Отзывы о Яндекс.Телемост 2020Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Яндекс.Телемост - сервис для проведения конференций, совещаний и общения с использованием видеосвязи от корпорации Яндекс. С помощью этой услуги вы сможете быстро, удобно и безопастно организовать важную видео/аудио встречу, провести онлайн-мероприятие или просто пообщаться с близким вам человеком.

Пользоваться телемостом очень просто: откройте ссылку на сервис в браузере (пока что поддерживаются только Яндекс.Браузер и Google Chrome), отправьте приглашение участникам, дождитесь их подключения - и наслаждайтесь общением без какого-либо ограничения по времени.

Стоит отметить, что присутствуют такие опции как отключение микрофона и камеры, переключение на расширенное изображение докладчика, демонстрация дисплея и другие полезные фишки.

Кроме того, сервис доступен также в Яндекс.Почте и Яндекс.Диске, а также и на мобильных устройствах (Яндекс.Почта для iOS и Яндекс.Диск для Android и iOS).

В заключении хотелось бы отметить, что Яндекс.Телемост действительно удобен и прост в настройке, не требует загрузки и установки дополнительного ПО на ваше устройство (веб-сервис), и позволят быстро организовать видео встречу или конференцию из любой точки планеты.

Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - IP-телефония
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Отзывы о программе Яндекс.Телемост

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