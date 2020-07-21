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Enlight Quickshot для Android

Enlight Quickshot 1.0.3 для Android

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Описание Enlight Quickshot 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать Enlight Quickshot 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (70,26 Мб) Скриншоты Enlight Quickshot 1.0.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Enlight Quickshot 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Enlight Quickshot 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Enlight Quickshot - мощный мобильный фоторедактор, с помощью которого можно легко довести до совершенства свои фотоснимки. Имеются уникальные, простые в использовании функции "Небо", спецэффекты "Комбо", моментально меняющие атмосферу вашей фотографии.

Ключевые функции Enlight Quickshot включают:

  • возможность заменить небо на ваших фотографиях новым небом: добавьте голубые небеса, облака, закаты и даже северное сияние;
  • изменение атмосферы своей фотографии одним касанием. Придайте ленте Instagram свой фирменный стиль благодаря нашим дизайнерским Комбо;
  • возможность добавлять множество спецэффектов: от засветки и радуги до искр, сердец и многого другого;
  • полную коллекцию важнейших инструментов редактирования: свет, контраст, сочность, тени, виньетка, экспозиция, подсветка, насыщенность, температура, оттенок, тон;
  • разнообразные фильтры;
  • и многое другое...
Enlight Quickshot
Enlight Quickshot
Enlight Quickshot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Enlight Quickshot

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