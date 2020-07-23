CIL View для Windows

CIL View 2.0

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Описание CIL View 2.0Описание   Скачать CIL View 2.0СКАЧАТЬ (1,07 Мб) Скриншоты CIL View 2.0Скриншоты (1)   Статистика CIL View 2.0Статистика   Отзывы о CIL View 2.0Отзывы (0)  
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CilView - программа для просмотра CIL-кода методов в сборках .NET.

Основные возможности:

  • Отображение CIL-кода методов в указанном файле сборки или во всех сборках указанного процесса.
  • Подсветка синтаксиса в отображаемом коде.
  • Навигация к коду метода при нажатии по ссылке на этот метод.
  • Экспорт кода в файл.
  • Отображение информации о процессе и трассировки стеков управляемых потоков (при открытии процесса).

Примечание! Для работы программы требуется .NET Framework 4.5+.

CIL View
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы.NET
ТОП-сегодня раздела ".NET"
 

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Отзывы о программе CIL View

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