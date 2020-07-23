Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework
Java Runtime Environment 8.0.251
Java Runtime Environment (JRE) - среда выполнения приложений написанных на языке программирования Java, которая состоит из виртуальной машины и библиотеки
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft .NET Framework - Набор компонентов, позволяющих запускать приложения, основанных на архитектуре .NET Framework
Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
Microsoft .NET Framework 4.7.1 / 4.7.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
Microsoft .NET Framework 3.0
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework