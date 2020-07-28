HDDCleanup - программа дает возможность создать задания для очистки заданной папки в указанную дату. Также можно указать удалять ли все файлы или удалять файлы дата изменения которых старше 1-90 дней.

Программа не требует установки (просто разархивируйте ее в любое место). После запуска она появится в панели задач. Есть возможность добавления программы в автозагрузку - кликнуть правой кнопкой мыши по значку в панели задач и выбрав пункт «Запуск с Windows».

Будьте внимательны при добавлении задания! Указывайте правильный путь, дату. Задание начнет выполняться только после установки галочки «on/off» и нажатия кнопки «Save» спустя минимум 3 минуты. Проверьте добавленную запись, если что-то неверно - отредактируйте ее или удалите кнопкой «Dellete».

Если нужно начать очистку сегодня - ставьте дату начала вчерашнюю.