HDDCleanup для Windows

HDDCleanup 1.0

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Описание HDDCleanup 1.0Описание   Скачать HDDCleanup 1.0СКАЧАТЬ (4,06 Мб) Скриншоты HDDCleanup 1.0Скриншоты (1)   Статистика HDDCleanup 1.0Статистика   Отзывы о HDDCleanup 1.0Отзывы (0)  
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HDDCleanup - программа дает возможность создать задания для очистки заданной папки в указанную дату. Также можно указать удалять ли все файлы или удалять файлы дата изменения которых старше 1-90 дней.

Программа не требует установки (просто разархивируйте ее в любое место). После запуска она появится в панели задач. Есть возможность добавления программы в автозагрузку - кликнуть правой кнопкой мыши по значку в панели задач и выбрав пункт «Запуск с Windows».

Будьте внимательны при добавлении задания! Указывайте правильный путь, дату. Задание начнет выполняться только после установки галочки «on/off» и нажатия кнопки «Save» спустя минимум 3 минуты. Проверьте добавленную запись, если что-то неверно - отредактируйте ее или удалите кнопкой «Dellete».

Если нужно начать очистку сегодня - ставьте дату начала вчерашнюю.

HDDCleanup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе HDDCleanup

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