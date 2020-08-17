Vidmore Blu-ray Monster для Windows

Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66

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Описание Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66Описание   Скачать Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66Скриншоты (5)   Статистика Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66Статистика   Отзывы о Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66Отзывы (0)  
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Vidmore Blu-ray Monster - мощный инструмент, который позволяет легко редактировать и конвертировать ваши файлы Blu-Ray в различные форматы, оптимизированные для воспроизведения на различных устройствах.

Ключевые функции:

  • Возможность легко конвертировать Blu-ray фильмы в MPG файлы, ISO образы и пр.
  • Поддержка популярных форматов, таких как MP4, AVI, MOV, WMV, FLV, M4V M4A, FLAC и так далее.
  • Возможность конвертировать файлы в форматы, оптимизированные для различных устройств, в том числе iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, Apple TV 4K, Apple TV, Xperia 10/XZ3, Pixel 3/3 XL, Xbox One/One S, LG G8/G7/G6/G5 и т.д.
  • Извлечение аудиодорожки из видео.
  • Мощные инструменты редактирования (возможность вырезать нужные фрагменты из видео, объединять несколько файлов в один, настройка яркости, контрастности, насыщенности и оттенка и пр.).
  • Высокая скорость конвертации с сохранением качества исходного файла.
Vidmore Blu-ray Monster
Vidmore Blu-ray Monster
Vidmore Blu-ray Monster
Vidmore Blu-ray Monster
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Vidmore Blu-ray Monster

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Отзывов о программе Vidmore Blu-ray Monster 1.0.66 пока нет, можете добавить...

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