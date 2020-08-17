Vidmore Video Enhancer

Format Factory 5.3.0.1 Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и XviD4PSP 8.0.51 XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, Free M4a to MP3 Converter X Build 89 Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный

Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.8 CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции. При осуществлении данной операции используется информация, полученная Free Audio Extractor 2.9 Free Audio Extractor - программа для извлечения аудио дорожек из видео файлов без потери качества звука и конвертирования их в MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV и т.д. Также Free Audio Converter 5.1.9.310 Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация