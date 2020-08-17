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Vidmore Video Enhancer для Windows

Vidmore Video Enhancer 1.0.6

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Описание Vidmore Video Enhancer 1.0.6Описание   Скачать Vidmore Video Enhancer 1.0.6СКАЧАТЬ (38,09 Мб) Скриншоты Vidmore Video Enhancer 1.0.6Скриншоты (5)   Статистика Vidmore Video Enhancer 1.0.6Статистика   Отзывы о Vidmore Video Enhancer 1.0.6Отзывы (0)  
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Vidmore Video Enhancer - это мощный инструмент для улучшения качества видео. Он позволяет регулировать яркость/контрастность/оттенок и параметры вашего видео, а также может удалить шумы и уменьшить дрожание картинки.

Ключевые функции:

  • Повышение качества видео, оптимизируя яркость/контрастность/насыщенность/оттенок и т.д.
  • Удаление шумов из видео.
  • Уменьшение дрожания видео.
  • Наличие различных функций редактирования, например вращение видео вертикально или горизонтально, обрезка ненужных фрагментов видео и пр.
  • Возможность добавить водяной знак на видео.
  • Объединение нескольких видео в один файл.
  • Простота использования и высокая скорость конвертирования.
Vidmore Video Enhancer
Vidmore Video Enhancer
Vidmore Video Enhancer
Vidmore Video Enhancer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Vidmore Video Enhancer

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