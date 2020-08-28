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5 Vidmore Video Enhancer - это мощный инструмент для улучшения качества видео. Он позволяет регулировать яркость/контрастность/оттенок и параметры вашего видео, а также может удалить шумы и уменьшить дрожание картинки. Ключевые функции: Повышение качества видео, оптимизируя яркость/контрастность/насыщенность/оттенок и т.д.

Удаление шумов из видео.

Уменьшение дрожания видео.

Наличие различных функций редактирования, например вращение видео вертикально или горизонтально, обрезка ненужных фрагментов видео и пр.

Возможность добавить водяной знак на видео.

Объединение нескольких видео в один файл.

Простота использования и высокая скорость конвертирования. Vidmore Video Enhancer для Windows