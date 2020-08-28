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Vidmore Video Enhancer для macOS

Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для Mac

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Описание Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для MacОписание   Скачать Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для MacСКАЧАТЬ (47,25 Мб) Скриншоты Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для MacСкриншоты (3)   Статистика Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для MacСтатистика   Отзывы о Vidmore Video Enhancer 1.0.6 для MacОтзывы (0)  
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Vidmore Video Enhancer - это мощный инструмент для улучшения качества видео. Он позволяет регулировать яркость/контрастность/оттенок и параметры вашего видео, а также может удалить шумы и уменьшить дрожание картинки.

Ключевые функции:

  • Повышение качества видео, оптимизируя яркость/контрастность/насыщенность/оттенок и т.д.
  • Удаление шумов из видео.
  • Уменьшение дрожания видео.
  • Наличие различных функций редактирования, например вращение видео вертикально или горизонтально, обрезка ненужных фрагментов видео и пр.
  • Возможность добавить водяной знак на видео.
  • Объединение нескольких видео в один файл.
  • Простота использования и высокая скорость конвертирования.
Vidmore Video Enhancer
Vidmore Video Enhancer
Vidmore Video Enhancer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаmacOS Sierra
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Vidmore Video Enhancer

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