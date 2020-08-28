Vidmore Video Enhancer - это мощный инструмент для улучшения качества видео. Он позволяет регулировать яркость/контрастность/оттенок и параметры вашего видео, а также может удалить шумы и уменьшить дрожание картинки.
Ключевые функции:
Повышение качества видео, оптимизируя яркость/контрастность/насыщенность/оттенок и т.д.
Удаление шумов из видео.
Уменьшение дрожания видео.
Наличие различных функций редактирования, например вращение видео вертикально или горизонтально, обрезка ненужных фрагментов видео и пр.
Возможность добавить водяной знак на видео.
Объединение нескольких видео в один файл.
Простота использования и высокая скорость конвертирования.