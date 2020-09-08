Google Classroom для Windows

Google Classroom 1.8 для Google Chrome

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Описание Google Classroom 1.8 для Google ChromeОписание   Скачать Google Classroom 1.8 для Google ChromeСКАЧАТЬ (28,7 Мб) Скриншоты Google Classroom 1.8 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика Google Classroom 1.8 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Google Classroom 1.8 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Google Classroom - новый инструмент от Google Apps for Education, с помощью которого преподаватели могут быстро и легко создавать и упорядочивать задания, предоставлять результаты проверок и общаться со своими студентами.

Благодаря приложению учащиеся могут сохранять свои рабочие файлы и выполнять задания на Google Диске и общаться с преподавателями и сокурсниками направления. Присутствует полная интеграция с Google Документами, Диском и Gmail.

Преподаватели могут создавать и собирать задачи в режиме онлайн, просматривать, кто уже выполнил задание, а кто - нет, а также предоставлять результаты проверок в реальном времени каждому студенту. Также учителя могут делать объявления, задавать вопросы и оставлять комментарии для студентов в реальном времени, что позволяет наладить постоянную связь со студентами не только на занятиях, но и во внеклассное время.

Удобная организация работы - программа автоматически создает папки на диске для каждой задачи и студента. На странице заданий студенты всегда могут узнать, какую работу им нужно выполнить.

Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Обучающий софт
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Отзывы о программе Google Classroom

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