Google Classroom - новый инструмент от Google Apps for Education, с помощью которого преподаватели могут быстро и легко создавать и упорядочивать задания, предоставлять результаты проверок и общаться со своими студентами.

Благодаря приложению учащиеся могут сохранять свои рабочие файлы и выполнять задания на Google Диске и общаться с преподавателями и сокурсниками направления. Присутствует полная интеграция с Google Документами, Диском и Gmail.

Преподаватели могут создавать и собирать задачи в режиме онлайн, просматривать, кто уже выполнил задание, а кто - нет, а также предоставлять результаты проверок в реальном времени каждому студенту. Также учителя могут делать объявления, задавать вопросы и оставлять комментарии для студентов в реальном времени, что позволяет наладить постоянную связь со студентами не только на занятиях, но и во внеклассное время.

Удобная организация работы - программа автоматически создает папки на диске для каждой задачи и студента. На странице заданий студенты всегда могут узнать, какую работу им нужно выполнить.