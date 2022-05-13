AppCheck для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.54.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CheckMAL
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 369 | Статистика
|Размер:
|13,92 Мб
AppCheck - защита в реальном времени от шифраторов, различных уязвимостей, программ-вымогателей, рекламных программ, эксплоитов и другого вредоносного ПО, благодаря которой можно не только предотвратить заражение системы и повреждение файлов, но и восстановить повреждённые или зашифрованные файлы.
Наличие инструментов для резервного копирования пользовательских и системных файлов позволяет восстановить повреждённые данные, даже если шифровальщик смог воздействовать на систему. Программа может безпроблемно использоваться одновременно с другими антивирусными продуктами.
Ключевые возможности программы AppCheck:
- Проактивная защита от шифраторов и вымогателей.
- Удаление вредоносных и рекламных программ.
- Восстановление пользовательских и системных файлов.
- Предотвращение запуска эксплоитов.
- Защита от уязвимостей интернет-браузеров.
- Наличие функции резервного копирования.
- Защита таблицы разделов MBR / GPT.
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
DisableWinTracking - небольшая программка с открытым исходным кодом для отключения некоторых...
Shadow Defender - программа предназначена для защиты от вредоносных действий и нежелательных...
ChrisPC Anonymous Proxy 8.50 Free
ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к...
Отзывы о программе AppCheck
Дмитрий про AppCheck 2.5.50.3 [01-10-2020]
У меня даже сетап не запустился (7х64).
| | Ответить