AppCheck для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.54.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 369 | Статистика
Размер:13,92 Мб
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AppCheck - защита в реальном времени от шифраторов, различных уязвимостей, программ-вымогателей, рекламных программ, эксплоитов и другого вредоносного ПО, благодаря которой можно не только предотвратить заражение системы и повреждение файлов, но и восстановить повреждённые или зашифрованные файлы.

Наличие инструментов для резервного копирования пользовательских и системных файлов позволяет восстановить повреждённые данные, даже если шифровальщик смог воздействовать на систему. Программа может безпроблемно использоваться одновременно с другими антивирусными продуктами.

Ключевые возможности программы AppCheck:

  • Проактивная защита от шифраторов и вымогателей.
  • Удаление вредоносных и рекламных программ.
  • Восстановление пользовательских и системных файлов.
  • Предотвращение запуска эксплоитов.
  • Защита от уязвимостей интернет-браузеров.
  • Наличие функции резервного копирования.
  • Защита таблицы разделов MBR / GPT.
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Отзывы о программе AppCheck

Дмитрий про AppCheck 2.5.50.3 [01-10-2020]

У меня даже сетап не запустился (7х64).
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