AppCheck - защита в реальном времени от шифраторов, различных уязвимостей, программ-вымогателей, рекламных программ, эксплоитов и другого вредоносного ПО, благодаря которой можно не только предотвратить заражение системы и повреждение файлов, но и восстановить повреждённые или зашифрованные файлы.

Наличие инструментов для резервного копирования пользовательских и системных файлов позволяет восстановить повреждённые данные, даже если шифровальщик смог воздействовать на систему. Программа может безпроблемно использоваться одновременно с другими антивирусными продуктами.

Ключевые возможности программы AppCheck: