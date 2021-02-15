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BatchUniqueChecker для Windows

Описание
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Оценка: 2.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 52 | Статистика
Размер:3,94 Мб
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BatchUniqueChecker - простой в использовании инструмент, предназначенный для пакетной проверки группы URL на уникальность между собой, который можно запускать даже со сменного носителя.

Принцип работы утилиты достаточно прост: из предоставленного пользователем списка URL-адресов программа скачивает содержимое, получает текстовое содержимое страницы без блока HEAD и без HTML-тегов, и далее сравнивает их друг с другом при помощи алгоритма шинглов.

В настройках программы можно установить размер шингла, задать алгоритм проверки сходства содержимого, а также выбрать предпочитаемый user-agent.

Основные возможности BatchUniqueChecker:

  • Проверка группы URL на уникальность между собой.
  • Возможность проверки произвольного списка URL либо импорт ссылок из Sitemap.xml.
  • Возможность использования "значимых" текстов среди общего контента страницы.
  • Отображение различий между двумя любыми выбранными URL.
  • Установка длины шингла (от 1 до 10 слов в шингле).
  • Экспорт отчетов в Excel (CSV-формат).
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Отзывы о программе BatchUniqueChecker

Иван про BatchUniqueChecker 1.2.0.19 [11-02-2021]

К предыдущему комментарию: по умолчанию был выбран в настройках Юзер агент: гуглбот. С ним не работает. Нужно пробовать выбирать другие.
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Иван про BatchUniqueChecker 1.2.0.19 [11-02-2021]

Не скачивает страницы - выдаёт или 404 или 403. Пробовал на разных сайтах тестировать. Программа нерабочая.
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