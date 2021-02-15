BatchUniqueChecker - простой в использовании инструмент, предназначенный для пакетной проверки группы URL на уникальность между собой, который можно запускать даже со сменного носителя.

Принцип работы утилиты достаточно прост: из предоставленного пользователем списка URL-адресов программа скачивает содержимое, получает текстовое содержимое страницы без блока HEAD и без HTML-тегов, и далее сравнивает их друг с другом при помощи алгоритма шинглов.

В настройках программы можно установить размер шингла, задать алгоритм проверки сходства содержимого, а также выбрать предпочитаемый user-agent.

Основные возможности BatchUniqueChecker: