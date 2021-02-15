BatchUniqueChecker для Windows
|Оценка:
|2.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Симагин Андрей
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 52 | Статистика
|Размер:
|3,94 Мб
|СКАЧАТЬ
BatchUniqueChecker - простой в использовании инструмент, предназначенный для пакетной проверки группы URL на уникальность между собой, который можно запускать даже со сменного носителя.
Принцип работы утилиты достаточно прост: из предоставленного пользователем списка URL-адресов программа скачивает содержимое, получает текстовое содержимое страницы без блока HEAD и без HTML-тегов, и далее сравнивает их друг с другом при помощи алгоритма шинглов.
В настройках программы можно установить размер шингла, задать алгоритм проверки сходства содержимого, а также выбрать предпочитаемый user-agent.
Основные возможности BatchUniqueChecker:
- Проверка группы URL на уникальность между собой.
- Возможность проверки произвольного списка URL либо импорт ссылок из Sitemap.xml.
- Возможность использования "значимых" текстов среди общего контента страницы.
- Отображение различий между двумя любыми выбранными URL.
- Установка длины шингла (от 1 до 10 слов в шингле).
- Экспорт отчетов в Excel (CSV-формат).
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Если вам нужно быстро просмотреть или распечатать текстовый документ, а Microsoft Office нет под...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Печать книгой - надстройка для Word 97-2007 позволяющая печатать любые документы в форме...
Отзывы о программе BatchUniqueChecker
Иван про BatchUniqueChecker 1.2.0.19 [11-02-2021]
К предыдущему комментарию: по умолчанию был выбран в настройках Юзер агент: гуглбот. С ним не работает. Нужно пробовать выбирать другие.
| | Ответить
Иван про BatchUniqueChecker 1.2.0.19 [11-02-2021]
Не скачивает страницы - выдаёт или 404 или 403. Пробовал на разных сайтах тестировать. Программа нерабочая.
| | Ответить