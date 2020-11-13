Game Cleaner для Windows
3.67 из 5, всего оценок - 3
Game Cleaner - бесплатная утилита для очистки временных и ненужных файлов игровых клиентов Steam, Epic Games и Ubisoft Uplay, с помощью которого можно легко освободить место на диске, занятое временными файлами, установочными пакетами и прочим мусором, оставленным игровыми клиентами.
Благодаря очистке временных файлов, логов и кэша миниатюр можно не только освободит место на диске, но и ускорить запуск и работу самих игровых клиентов. Кроме этого Game Cleaner удаляет ненужные установочные файлы компонентов Direct X, .NET framework, PhysX и Visual C++ Redistributable Runtimes.
Основные возможности Game Cleaner:
- Поиск и удаление ненужных и мусорных файлов в каждом установленном каталоге игр (Steam, Epic Games и Ubisoft Uplay).
- Удаление файлов настроек и данных кэша.
- Очистка временных файлов, логов и кэша миниатюр.
- Удаление инсталляционных пакетов Direct X, Physx, .NET framework, VCRedist.
- Сканирование на наличие пустых папок в файле Steam UserData.
- Возможность удаления скриншотов и их миниатюр.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.17.297 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Peusens Software
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|16 / 78 | Статистика
|Размер:
|880 Кб
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Отзывы о программе Game Cleaner
Алексей про Game Cleaner 2.0.17.297 [14-11-2020]
Интересная программа но к сожалению не работает, установочная версия как и портативная выдает ошибку и зависает при сканировании. Наблюдалось у нескольких пользователей.
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