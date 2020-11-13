Game Cleaner - бесплатная утилита для очистки временных и ненужных файлов игровых клиентов Steam, Epic Games и Ubisoft Uplay, с помощью которого можно легко освободить место на диске, занятое временными файлами, установочными пакетами и прочим мусором, оставленным игровыми клиентами.

Благодаря очистке временных файлов, логов и кэша миниатюр можно не только освободит место на диске, но и ускорить запуск и работу самих игровых клиентов. Кроме этого Game Cleaner удаляет ненужные установочные файлы компонентов Direct X, .NET framework, PhysX и Visual C++ Redistributable Runtimes.

Основные возможности Game Cleaner: