Game Cleaner для Windows

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Game Cleaner 2.0.17.297Описание
Отзывы о Game Cleaner 2.0.17.297Отзывы
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Game Cleaner - бесплатная утилита для очистки временных и ненужных файлов игровых клиентов Steam, Epic Games и Ubisoft Uplay, с помощью которого можно легко освободить место на диске, занятое временными файлами, установочными пакетами и прочим мусором, оставленным игровыми клиентами.

Благодаря очистке временных файлов, логов и кэша миниатюр можно не только освободит место на диске, но и ускорить запуск и работу самих игровых клиентов. Кроме этого Game Cleaner удаляет ненужные установочные файлы компонентов Direct X, .NET framework, PhysX и Visual C++ Redistributable Runtimes.

Основные возможности Game Cleaner:

  • Поиск и удаление ненужных и мусорных файлов в каждом установленном каталоге игр (Steam, Epic Games и Ubisoft Uplay).
  • Удаление файлов настроек и данных кэша.
  • Очистка временных файлов, логов и кэша миниатюр.
  • Удаление инсталляционных пакетов Direct X, Physx, .NET framework, VCRedist.
  • Сканирование на наличие пустых папок в файле Steam UserData.
  • Возможность удаления скриншотов и их миниатюр.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.17.297 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):16 / 78 | Статистика
Размер:880 Кб
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Отзывы о программе Game Cleaner

Алексей про Game Cleaner 2.0.17.297 [14-11-2020]

Интересная программа но к сожалению не работает, установочная версия как и портативная выдает ошибку и зависает при сканировании. Наблюдалось у нескольких пользователей.
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