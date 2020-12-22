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Зимний праздник Живые обои для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Праздники
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9,52 Мб
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Зимний праздник Живые обои скриншот № 1
Зимний праздник Живые обои скриншот № 2
Зимний праздник Живые обои скриншот № 3
Зимний праздник Живые обои скриншот № 4

Зимний праздник Живые обои - очень красочные и праздничные живые обои, которые дают возможность персонализировать рабочий стол вашего мобильного устройства, а также окунуться в предпраздничную атмосферу накануне Рождества и Нового Года. С помощью приложения можно легко перенестись в уютный заснеженный домик на опушке леса, где царит только радость и веселье, и все окутано наступающими праздниками.

Особенности приложения Зимний праздник Живые обои:

  • Эффект 3D-параллакса;
  • Возможность добавить на свой рабочий стол новогоднюю елочку, падающий снег, ветер, движущиеся облака и пр.;
  • Новогодние и рождественские песни по двойному щелчку;
  • Настоящий огонь во дворе и дым из дымаря;
  • Блики света в окнах и на снегу;
  • Продвинутые настройки;
  • Настраиваемая прокрутка фона;
  • Настраиваемая электрическая гирлянда (цвет, тип, скорость);
  • HD графика, OpenGL;
  • Максимальная экономия заряда батареи;
  • Высокая производительность;
  • Совместимость с телефонами и планшетами.
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