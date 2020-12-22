Зимний праздник Живые обои - очень красочные и праздничные живые обои, которые дают возможность персонализировать рабочий стол вашего мобильного устройства, а также окунуться в предпраздничную атмосферу накануне Рождества и Нового Года. С помощью приложения можно легко перенестись в уютный заснеженный домик на опушке леса, где царит только радость и веселье, и все окутано наступающими праздниками.

Особенности приложения Зимний праздник Живые обои: