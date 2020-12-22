Зимний праздник Живые обои для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Acinis
|Категория:
|Праздники
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,52 Мб
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Зимний праздник Живые обои - очень красочные и праздничные живые обои, которые дают возможность персонализировать рабочий стол вашего мобильного устройства, а также окунуться в предпраздничную атмосферу накануне Рождества и Нового Года. С помощью приложения можно легко перенестись в уютный заснеженный домик на опушке леса, где царит только радость и веселье, и все окутано наступающими праздниками.
Особенности приложения Зимний праздник Живые обои:
- Эффект 3D-параллакса;
- Возможность добавить на свой рабочий стол новогоднюю елочку, падающий снег, ветер, движущиеся облака и пр.;
- Новогодние и рождественские песни по двойному щелчку;
- Настоящий огонь во дворе и дым из дымаря;
- Блики света в окнах и на снегу;
- Продвинутые настройки;
- Настраиваемая прокрутка фона;
- Настраиваемая электрическая гирлянда (цвет, тип, скорость);
- HD графика, OpenGL;
- Максимальная экономия заряда батареи;
- Высокая производительность;
- Совместимость с телефонами и планшетами.
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Admin
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