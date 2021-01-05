Trend Micro Check для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.1001 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Trend Micro Incorporated
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,35 Мб
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Trend Micro Check - простой и удобный сервис защиты от фишинга и вредоносных сайтов. Доступен в виде расширения для Google Chrome, а также в качестве ботов для мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.
Расширение для браузера автоматически проверяет посещаемый пользователем сайт, на его наличие в ведущих мировых базах данных с фишинговыми, мошенническими и вредоносными веб-сайтами, и при положительном результате выдает предупреждение. Также можно самостоятельно сообщить об опасном или подозрительном сайте.
С помощью ботов для WhatsApp и Facebook Messenger можно вручную проверять ссылки и адреса электронной почты.
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