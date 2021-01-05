Trend Micro Check для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.1001 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,35 Мб
СКАЧАТЬ
Trend Micro Check скриншот № 1

Trend Micro Check - простой и удобный сервис защиты от фишинга и вредоносных сайтов. Доступен в виде расширения для Google Chrome, а также в качестве ботов для мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.

Расширение для браузера автоматически проверяет посещаемый пользователем сайт, на его наличие в ведущих мировых базах данных с фишинговыми, мошенническими и вредоносными веб-сайтами, и при положительном результате выдает предупреждение. Также можно самостоятельно сообщить об опасном или подозрительном сайте.

С помощью ботов для WhatsApp и Facebook Messenger можно вручную проверять ссылки и адреса электронной почты.

ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

скачать Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player 32.0.0.468

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...

скачать WebBrowserPassViewWebBrowserPassView 2.07

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...

скачать VideoCacheViewVideoCacheView 3.05

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа...

Microsoft Silverlight 5.1.50907.0

Microsoft Silverlight - "убийца" Adobe Flash. Это новая технология представления данных в Интернете, позиционирующаяся как альтернатива Adobe Flash...

скачать SafeIPSafeIP 2.0.0.2616

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

скачать WipeWipe 2020.20

Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а...

Отзывы о программе Trend Micro Check

Admin

Отзывов о программе Trend Micro Check 1.11.1001 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв