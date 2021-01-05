Trend Micro Check - простой и удобный сервис защиты от фишинга и вредоносных сайтов. Доступен в виде расширения для Google Chrome, а также в качестве ботов для мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger.

Расширение для браузера автоматически проверяет посещаемый пользователем сайт, на его наличие в ведущих мировых базах данных с фишинговыми, мошенническими и вредоносными веб-сайтами, и при положительном результате выдает предупреждение. Также можно самостоятельно сообщить об опасном или подозрительном сайте.

С помощью ботов для WhatsApp и Facebook Messenger можно вручную проверять ссылки и адреса электронной почты.