Обход блокировок Рунета для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.1.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|anticensority
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|638 Кб
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Обход блокировок Рунета - расширение для браузера Google Chrome предназначенное для обхода интернет-цензуры в России. Позволяет обходить блокировки РосКомНадзора, предоставляя пользователям доступ к библиотекам, энциклопедиям, сайтам оппозиционеров, и прочим ресурсам заблокированным в силу разных причин.
Данный плагин проксирует только заблокированные сайты, оставляя нетронутыми все остальные. При этом устанавливается PAC-скрипт, работающий через сервера antizapret.prostovpn.org, который обновляется каждые 12 часов (потребляет приблизительно 6MB трафика в сутки). Присутствует информирование о разблокировках через иконку, где отображается число разблокированных доменов на странице.
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