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Обход блокировок Рунета для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.1.42 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:638 Кб
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Обход блокировок Рунета - расширение для браузера Google Chrome предназначенное для обхода интернет-цензуры в России. Позволяет обходить блокировки РосКомНадзора, предоставляя пользователям доступ к библиотекам, энциклопедиям, сайтам оппозиционеров, и прочим ресурсам заблокированным в силу разных причин.

Данный плагин проксирует только заблокированные сайты, оставляя нетронутыми все остальные. При этом устанавливается PAC-скрипт, работающий через сервера antizapret.prostovpn.org, который обновляется каждые 12 часов (потребляет приблизительно 6MB трафика в сутки). Присутствует информирование о разблокировках через иконку, где отображается число разблокированных доменов на странице.

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