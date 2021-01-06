Обход блокировок Рунета - расширение для браузера Google Chrome предназначенное для обхода интернет-цензуры в России. Позволяет обходить блокировки РосКомНадзора, предоставляя пользователям доступ к библиотекам, энциклопедиям, сайтам оппозиционеров, и прочим ресурсам заблокированным в силу разных причин.

Данный плагин проксирует только заблокированные сайты, оставляя нетронутыми все остальные. При этом устанавливается PAC-скрипт, работающий через сервера antizapret.prostovpn.org, который обновляется каждые 12 часов (потребляет приблизительно 6MB трафика в сутки). Присутствует информирование о разблокировках через иконку, где отображается число разблокированных доменов на странице.