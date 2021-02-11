Ashampoo Backup Pro 15 – комплексное решение для резервного копирования и восстановления файлов, разделов и операционной системы для Windows, с помощью которого можно легко восстановить архив в случае аппаратного сбоя или заражения системы вирусом.

Резервные копии могут быть созданы в полностью автоматическом режиме благодаря умной фоновой технологии, которая не мешает нормальной работе ПК. Для этого Ashampoo Backup Pro 15 контролирует загруженность системы и становится активной только при наличии достаточного количества ресурсов. Четыре метода сжатия и сильное шифрование позволяют экономить место и обеспечивают мощную защиту резервных копий.

Сохранять данные можно как на локальных накопителях, так и в облачных сервисах для максимальной доступности - это работает как с отдельными файлами, так и с разделами дисков. Восстановление архивов можно выполнять как из самой программы, так и через Проводник Windows. При возникновении непредвиденных обстоятельств, система аварийной загрузки позволит Вам загрузить ПК и восстановить резервную копию без потери данных. Она может быть загружена либо с флешки или внешнего жёсткого диска, либо с оптического диска, например DVD.

При выполнении резервного копирования Ashampoo Backup Pro 15 постоянно проверяет каждую операцию, чтобы избежать несогласованности данных. Также проверяется состояние жёстких дисков, немедленно оповещая пользователя в случае скорого отказа диска.

Особенности Ashampoo Backup Pro 15: