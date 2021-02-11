Ashampoo Backup Pro 15 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|15.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|92,82 Мб
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Ashampoo Backup Pro 15 – комплексное решение для резервного копирования и восстановления файлов, разделов и операционной системы для Windows, с помощью которого можно легко восстановить архив в случае аппаратного сбоя или заражения системы вирусом.
Резервные копии могут быть созданы в полностью автоматическом режиме благодаря умной фоновой технологии, которая не мешает нормальной работе ПК. Для этого Ashampoo Backup Pro 15 контролирует загруженность системы и становится активной только при наличии достаточного количества ресурсов. Четыре метода сжатия и сильное шифрование позволяют экономить место и обеспечивают мощную защиту резервных копий.
Сохранять данные можно как на локальных накопителях, так и в облачных сервисах для максимальной доступности - это работает как с отдельными файлами, так и с разделами дисков. Восстановление архивов можно выполнять как из самой программы, так и через Проводник Windows. При возникновении непредвиденных обстоятельств, система аварийной загрузки позволит Вам загрузить ПК и восстановить резервную копию без потери данных. Она может быть загружена либо с флешки или внешнего жёсткого диска, либо с оптического диска, например DVD.
При выполнении резервного копирования Ashampoo Backup Pro 15 постоянно проверяет каждую операцию, чтобы избежать несогласованности данных. Также проверяется состояние жёстких дисков, немедленно оповещая пользователя в случае скорого отказа диска.
Особенности Ashampoo Backup Pro 15:
- Хорошо продуманный интерфейс со всей важной информацией.
- Доступ ко всем важным меню одним кликом.
- Готовые шаблоны планов резервного копирования.
- Удобный обзор планов резервного копирования.
- Подробная информация о каждом плане резервного копирования.
- Поддержка современных облачных сервисов.
- Обширная онлайн-справка и PDF-файлы для печати.
- Улучшенная стабильность, гибкость и производительность.
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Отзывы о программе Ashampoo Backup Pro 15
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