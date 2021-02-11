Ashampoo Backup Pro 15 для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение:30 дней
Версия:15.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:92,82 Мб
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Ashampoo Backup Pro 15 – комплексное решение для резервного копирования и восстановления файлов, разделов и операционной системы для Windows, с помощью которого можно легко восстановить архив в случае аппаратного сбоя или заражения системы вирусом.

Резервные копии могут быть созданы в полностью автоматическом режиме благодаря умной фоновой технологии, которая не мешает нормальной работе ПК. Для этого Ashampoo Backup Pro 15 контролирует загруженность системы и становится активной только при наличии достаточного количества ресурсов. Четыре метода сжатия и сильное шифрование позволяют экономить место и обеспечивают мощную защиту резервных копий.

Сохранять данные можно как на локальных накопителях, так и в облачных сервисах для максимальной доступности - это работает как с отдельными файлами, так и с разделами дисков. Восстановление архивов можно выполнять как из самой программы, так и через Проводник Windows. При возникновении непредвиденных обстоятельств, система аварийной загрузки позволит Вам загрузить ПК и восстановить резервную копию без потери данных. Она может быть загружена либо с флешки или внешнего жёсткого диска, либо с оптического диска, например DVD.

При выполнении резервного копирования Ashampoo Backup Pro 15 постоянно проверяет каждую операцию, чтобы избежать несогласованности данных. Также проверяется состояние жёстких дисков, немедленно оповещая пользователя в случае скорого отказа диска.

Особенности Ashampoo Backup Pro 15:

  • Хорошо продуманный интерфейс со всей важной информацией.
  • Доступ ко всем важным меню одним кликом.
  • Готовые шаблоны планов резервного копирования.
  • Удобный обзор планов резервного копирования.
  • Подробная информация о каждом плане резервного копирования.
  • Поддержка современных облачных сервисов.
  • Обширная онлайн-справка и PDF-файлы для печати.
  • Улучшенная стабильность, гибкость и производительность.
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