HandyWinGet для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,08 Мб
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HandyWinGet - графическая оболочка для консольного менеджера пакетов Windows Package Manager (winget). Утилита не требует установки и имеет интуитивный пользовательский интерфейс с поиском и краткими описаниями выбранных пакетов. Доступна возможность выбора версии устанавливаемого пакета, поддерживается функция установки нескольких пакетов одновременно, а также экспорт сценариев установки для PowerShell. Присутствует возможность создавать свои собственные установочные пакеты приложений.

Ключевые особенности HandyWinGet:

  • Поиск с кратким описанием выбранных пакетов.
  • Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
  • Установка нескольких пакетов одновременно.
  • Удаление установленных пакетов.
  • Экспорт сценариев PowerShell Script.
  • Возможность установки пакетов через Терминал.
  • Возможность установки различных версий.
  • Возможность распознавания установленных пакетов.
  • Основан на .NET 5.
  • Возможность создания собственных пакетов.
  • Светлая/темная тема оформления.
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