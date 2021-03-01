HandyWinGet для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HandyOrg
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,08 Мб
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HandyWinGet - графическая оболочка для консольного менеджера пакетов Windows Package Manager (winget). Утилита не требует установки и имеет интуитивный пользовательский интерфейс с поиском и краткими описаниями выбранных пакетов. Доступна возможность выбора версии устанавливаемого пакета, поддерживается функция установки нескольких пакетов одновременно, а также экспорт сценариев установки для PowerShell. Присутствует возможность создавать свои собственные установочные пакеты приложений.
Ключевые особенности HandyWinGet:
- Поиск с кратким описанием выбранных пакетов.
- Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
- Установка нескольких пакетов одновременно.
- Удаление установленных пакетов.
- Экспорт сценариев PowerShell Script.
- Возможность установки пакетов через Терминал.
- Возможность установки различных версий.
- Возможность распознавания установленных пакетов.
- Основан на .NET 5.
- Возможность создания собственных пакетов.
- Светлая/темная тема оформления.
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