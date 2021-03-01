HandyWinGet - графическая оболочка для консольного менеджера пакетов Windows Package Manager (winget). Утилита не требует установки и имеет интуитивный пользовательский интерфейс с поиском и краткими описаниями выбранных пакетов. Доступна возможность выбора версии устанавливаемого пакета, поддерживается функция установки нескольких пакетов одновременно, а также экспорт сценариев установки для PowerShell. Присутствует возможность создавать свои собственные установочные пакеты приложений.

Ключевые особенности HandyWinGet: