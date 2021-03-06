Программа CRM "Прокат" предназначена для учета оборудования и расходных материалов в пункте проката.

Приложение можно использовать для учета клиентов, ведения договоров, выписки счетов-фактур и актов выполненных работ. С его помощью также можно выполнять учет денежных средств и использовать в качестве полноценной бухгалтерии при работе по упрощенной схеме налогообложения (УСН).

Данная программа выполнена на базе существующей программы "CRM "Индивидуальный предприниматель", которая зарекомендовала себя как надежная и функциональная система. Отличием являются лишь вид некоторых справочников и формы добавления материалов в счета.

В программе есть возможность вести посуточную и почасовую оплату. Присутствует подробная справочная система.