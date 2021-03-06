CRM "Прокат" для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 60$
Ограничение:30 дней
Версия:3.1.0.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,74 Мб
СКАЧАТЬ
CRM
CRM

Программа CRM "Прокат" предназначена для учета оборудования и расходных материалов в пункте проката.

Приложение можно использовать для учета клиентов, ведения договоров, выписки счетов-фактур и актов выполненных работ. С его помощью также можно выполнять учет денежных средств и использовать в качестве полноценной бухгалтерии при работе по упрощенной схеме налогообложения (УСН). 

Данная программа выполнена на базе существующей программы "CRM "Индивидуальный предприниматель", которая зарекомендовала себя как надежная и функциональная система. Отличием являются лишь вид некоторых справочников и формы добавления материалов в счета.

В программе есть возможность вести посуточную и почасовую оплату. Присутствует подробная справочная система.

ТОП-сегодня раздела "Ведение дел"
 

скачать Microsoft OfficeMicrosoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому...

скачать Программа для клиники и медицинского центраПрограмма для клиники и медицинского центра 1.44

Приложение, которое позволяет легко автоматизировать управление клиникой или...

скачать Регистрация документов организацииРегистрация документов организации 4.8

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения...

скачать Мини-АвтопредприятиеМини-Автопредприятие 1.29

Мини-Автопредприятие - программа для небольших автопредприятий для учета ТС, водителей,...

скачать Электронная история болезниЭлектронная история болезни 1.2.23

Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных...

скачать Контроль исполнения порученийКонтроль исполнения поручений 6.5

Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля...

Отзывы о программе CRM "Прокат"

Admin

Отзывов о программе CRM "Прокат" 3.1.0.27 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв