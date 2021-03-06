CRM "Прокат" для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 60$
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|3.1.0.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Николай Листаренко
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,74 Мб
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Программа CRM "Прокат" предназначена для учета оборудования и расходных материалов в пункте проката.
Приложение можно использовать для учета клиентов, ведения договоров, выписки счетов-фактур и актов выполненных работ. С его помощью также можно выполнять учет денежных средств и использовать в качестве полноценной бухгалтерии при работе по упрощенной схеме налогообложения (УСН).
Данная программа выполнена на базе существующей программы "CRM "Индивидуальный предприниматель", которая зарекомендовала себя как надежная и функциональная система. Отличием являются лишь вид некоторых справочников и формы добавления материалов в счета.
В программе есть возможность вести посуточную и почасовую оплату. Присутствует подробная справочная система.
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Отзывы о программе CRM "Прокат"
Admin
Отзывов о программе CRM "Прокат" 3.1.0.27 пока нет, можете добавить...