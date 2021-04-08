Ashampoo Snap 12 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
|Ограничение:
|20 дней
|Версия:
|12.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Немецкий
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|161,72 Мб
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Ashampoo Snap 12 захватывает всё, что Вы видите на Вашем экране, в виде изображений или видео. Кроме обычных скриншотов, программа позволяет выполнять захват по таймеру, захват областей с прокруткой, частей экрана определённого размера и окружения с несколькими экранами.
Множество функций для постобработки помогут дополнить Ваши захваты экрана с помощью графики, текста и эффектов, чтобы быстро и наглядно передать большой объём информации. Может быстро и легко справиться с любой задачей - от записей вебинаров до индивидуальных руководств и иллюстрированных пояснений. Даже скриншоты игр в полноэкранном режиме могут быть захвачены без потери качества.
Удобные функции, такие как распознавание текста на разных языках, автоматическая нумерация или специальные функции постобработки, экономят Ваше время и силы. Готовые захваты могут быть сохранены не только локально, но и с лёгкостью загружены в социальные сети или облачные службы.
Ashampoo Snap 12 содержит встроенный редактор видео для нарезки, объединения или сохранения отдельных эпизодов. Вы также можете выполнять экспорт в GIF. Инструменты захвата доступны через "волшебный глаз", в том числе многоцелевой инструмент прямоугольного захвата и областей с прокруткой, а также окон целиком. Редактор изображений и окно настроек были переработаны для большей ясности и быстрого доступа.
Основные возможности Ashampoo Snap 12:
- До 3 устройств.
- Полностью переработанная область записи.
- Многоцелевой инструмент захвата для прямоугольных областей, веб-сайтов с прокруткой и прочего.
- Анимированный понятный интерфейс пользователя.
- Современный редактор с новым дизайном.
- Важные опции прямо в области записи.
- Новое окно настроек с переработанной структурой.
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