Ashampoo Snap 12 захватывает всё, что Вы видите на Вашем экране, в виде изображений или видео. Кроме обычных скриншотов, программа позволяет выполнять захват по таймеру, захват областей с прокруткой, частей экрана определённого размера и окружения с несколькими экранами.

Множество функций для постобработки помогут дополнить Ваши захваты экрана с помощью графики, текста и эффектов, чтобы быстро и наглядно передать большой объём информации. Может быстро и легко справиться с любой задачей - от записей вебинаров до индивидуальных руководств и иллюстрированных пояснений. Даже скриншоты игр в полноэкранном режиме могут быть захвачены без потери качества.

Удобные функции, такие как распознавание текста на разных языках, автоматическая нумерация или специальные функции постобработки, экономят Ваше время и силы. Готовые захваты могут быть сохранены не только локально, но и с лёгкостью загружены в социальные сети или облачные службы.

Ashampoo Snap 12 содержит встроенный редактор видео для нарезки, объединения или сохранения отдельных эпизодов. Вы также можете выполнять экспорт в GIF. Инструменты захвата доступны через "волшебный глаз", в том числе многоцелевой инструмент прямоугольного захвата и областей с прокруткой, а также окон целиком. Редактор изображений и окно настроек были переработаны для большей ясности и быстрого доступа.

Основные возможности Ashampoo Snap 12: