Ashampoo Snap 12 для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
Ограничение:20 дней
Версия:12.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:161,72 Мб
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Ashampoo Snap 12 скриншот № 1
Ashampoo Snap 12 скриншот № 2
Ashampoo Snap 12 скриншот № 3
Ashampoo Snap 12 скриншот № 4

Ashampoo Snap 12 захватывает всё, что Вы видите на Вашем экране, в виде изображений или видео. Кроме обычных скриншотов, программа позволяет выполнять захват по таймеру, захват областей с прокруткой, частей экрана определённого размера и окружения с несколькими экранами.

Множество функций для постобработки помогут дополнить Ваши захваты экрана с помощью графики, текста и эффектов, чтобы быстро и наглядно передать большой объём информации. Может быстро и легко справиться с любой задачей - от записей вебинаров до индивидуальных руководств и иллюстрированных пояснений. Даже скриншоты игр в полноэкранном режиме могут быть захвачены без потери качества.

Удобные функции, такие как распознавание текста на разных языках, автоматическая нумерация или специальные функции постобработки, экономят Ваше время и силы. Готовые захваты могут быть сохранены не только локально, но и с лёгкостью загружены в социальные сети или облачные службы.

Ashampoo Snap 12 содержит встроенный редактор видео для нарезки, объединения или сохранения отдельных эпизодов. Вы также можете выполнять экспорт в GIF. Инструменты захвата доступны через "волшебный глаз", в том числе многоцелевой инструмент прямоугольного захвата и областей с прокруткой, а также окон целиком. Редактор изображений и окно настроек были переработаны для большей ясности и быстрого доступа.

Основные возможности Ashampoo Snap 12:

  • До 3 устройств.
  • Полностью переработанная область записи.
  • Многоцелевой инструмент захвата для прямоугольных областей, веб-сайтов с прокруткой и прочего.
  • Анимированный понятный интерфейс пользователя.
  • Современный редактор с новым дизайном.
  • Важные опции прямо в области записи.
  • Новое окно настроек с переработанной структурой.
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