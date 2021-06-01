1xСтавка для Android

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Оценка: 4.56/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:47 (2534) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 28 | Статистика
Размер:28,03 Мб
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Приложение 1хСтавка для Андроид – оригинальное решение, с помощью которого, помимо быстрого доступа к линии и ставкам, можно воспользоваться полным функционалом мобильной версии сайта. Каждый день доступны несколько сотен разнообразных событий. Отдельно стоит отметить широкую линию на киберспорт, интерес к которому увеличивается с каждым годом.

Букмекерская компания 1хСтавка является лицензионным, легальным букмекером, официально зарегистрированным в ЦУПИС. Все ставки игроков защищены, а с выигрышей платится налог, как это предписано законами Российской Федерации.

Главные преимущества приложения 1хСтавка:

  • Широкий выбор спортивных событий
  • Максимально высокие коэффициенты
  • Эксклюзивные акции внутри приложения
  • Быстрый доступ для ставок в режиме LIVE
  • Прямые онлайн-трансляции главных спортивных событий
  • Бонус 100% за первый депозит
  • Легкий и быстрый вывод денежных средств

Вы можете скачать 1хСтавка на Андроид и делать ставки в любое время, в любом месте имея под рукой лишь телефон с выходом в интернет.

Предыдущие версии приложения:

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