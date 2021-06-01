1xСтавка для Android
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|47 (2534) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|1хСтавка
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 28 | Статистика
|Размер:
|28,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Приложение 1хСтавка для Андроид – оригинальное решение, с помощью которого, помимо быстрого доступа к линии и ставкам, можно воспользоваться полным функционалом мобильной версии сайта. Каждый день доступны несколько сотен разнообразных событий. Отдельно стоит отметить широкую линию на киберспорт, интерес к которому увеличивается с каждым годом.
Букмекерская компания 1хСтавка является лицензионным, легальным букмекером, официально зарегистрированным в ЦУПИС. Все ставки игроков защищены, а с выигрышей платится налог, как это предписано законами Российской Федерации.
Главные преимущества приложения 1хСтавка:
- Широкий выбор спортивных событий
- Максимально высокие коэффициенты
- Эксклюзивные акции внутри приложения
- Быстрый доступ для ставок в режиме LIVE
- Прямые онлайн-трансляции главных спортивных событий
- Бонус 100% за первый депозит
- Легкий и быстрый вывод денежных средств
Вы можете скачать 1хСтавка на Андроид и делать ставки в любое время, в любом месте имея под рукой лишь телефон с выходом в интернет.
Предыдущие версии приложения:
- 1хСтавка 46 (2451) - Скачать (35.63 Мб) apk файл
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