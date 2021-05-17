EdgeDeflector для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:60 Кб
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EdgeDeflector скриншот № 1

EdgeDeflector - крохотная и простая утилита, позволяющая решить проблему с перенаправлением веб-ссылок, которые принудительно открываются только в Microsoft Edge. После запуска программа открывает страницу с инструкциями по настройке. По сути, всё что нужно сделать, это установить приложение в качестве протокола по умолчанию для собственного протокола Microsoft Edge, который использует Windows 10.

Для этого необходимо открыть меню Windows 10 Параметры -> Приложения, далее перейти в пункт Приложения по умолчанию, а затем выбрать "Выбор стандартных приложений для протоколов". В открывшемся списке приложений найдите веб-браузер Microsoft Edge и нажмите на него – из следующего списка выберите приложение EdgeDeflector. После всех этих манипуляций, принудительно открывавшиеся в Microsoft Edge ссылки, к примеру, ссылки из виджета "Новости и интересы", встроенные ссылки справки и пр., будут открываться в веб-браузере, используемом по умолчанию.

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