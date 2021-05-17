EdgeDeflector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daniel Aleksandersen
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|60 Кб
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EdgeDeflector - крохотная и простая утилита, позволяющая решить проблему с перенаправлением веб-ссылок, которые принудительно открываются только в Microsoft Edge. После запуска программа открывает страницу с инструкциями по настройке. По сути, всё что нужно сделать, это установить приложение в качестве протокола по умолчанию для собственного протокола Microsoft Edge, который использует Windows 10.
Для этого необходимо открыть меню Windows 10 Параметры -> Приложения, далее перейти в пункт Приложения по умолчанию, а затем выбрать "Выбор стандартных приложений для протоколов". В открывшемся списке приложений найдите веб-браузер Microsoft Edge и нажмите на него – из следующего списка выберите приложение EdgeDeflector. После всех этих манипуляций, принудительно открывавшиеся в Microsoft Edge ссылки, к примеру, ссылки из виджета "Новости и интересы", встроенные ссылки справки и пр., будут открываться в веб-браузере, используемом по умолчанию.
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