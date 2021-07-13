Ashampoo Connect для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 | Статистика
|Размер:
|188,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Ashampoo Connect – это самый удобный способ для покупки и обновления программ, а также для получения технической помощи. Служба всегда содержит самые свежие предложения по программам с возможностью мгновенной покупки, а также доступ к руководствам и дополнительным материалам.
После регистрации в службе, пользователям не понадобится выполнять переходить в браузер для авторизации. Пользователи могут просматривать все лицензионные ключи, просматривать новости, получать доступ к бесплатным программам и записям в блоге Ashampoo. Приложение Connect не требовательно к ресурсам и выполняет тяжёлые задачи в фоновом режиме без замедления компьютера. Естественно, вся пользовательская информация надёжно шифруется и обрабатывается в соответствии с GDPR.
Обратите внимание: этот огромный проект находится на стадии активной разработки, поэтому новые функции будут вводиться постепенно, а также будут выпущены версии для других операционных систем. Ashampoo гарантирует, что только те функции, которые были тщательно протестированы, будут доступны пользователям.
Основные возможности Ashampoo Connect:
- Эксклюзивные предложения и бесплатные программы.
- Все обновления и лицензионные ключи в одном месте.
- Простая покупка и активация программ.
- Все новости от Ashampoo.
- Прямой доступ к службе работы с клиентами, руководствам и FAQ.
- Блог Ashampoo и связь через социальные сети присутствуют.
- Больше никаких охот за лучшими ценами.
- Малое потребление ресурсов.
- Надёжное шифрование данных.
- Доступна для всех платформ.
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Admin
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