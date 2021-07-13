Ashampoo Connect для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 | Статистика
Размер:188,18 Мб
СКАЧАТЬ
Ashampoo Connect скриншот № 1
Ashampoo Connect скриншот № 2
Ashampoo Connect скриншот № 3
Ashampoo Connect скриншот № 4

Ashampoo Connect – это самый удобный способ для покупки и обновления программ, а также для получения технической помощи. Служба всегда содержит самые свежие предложения по программам с возможностью мгновенной покупки, а также доступ к руководствам и дополнительным материалам.

После регистрации в службе, пользователям не понадобится выполнять переходить в браузер для авторизации. Пользователи могут просматривать все лицензионные ключи, просматривать новости, получать доступ к бесплатным программам и записям в блоге Ashampoo. Приложение Connect не требовательно к ресурсам и выполняет тяжёлые задачи в фоновом режиме без замедления компьютера. Естественно, вся пользовательская информация надёжно шифруется и обрабатывается в соответствии с GDPR.

Обратите внимание: этот огромный проект находится на стадии активной разработки, поэтому новые функции будут вводиться постепенно, а также будут выпущены версии для других операционных систем. Ashampoo гарантирует, что только те функции, которые были тщательно протестированы, будут доступны пользователям.

Основные возможности Ashampoo Connect:

  • Эксклюзивные предложения и бесплатные программы.
  • Все обновления и лицензионные ключи в одном месте.
  • Простая покупка и активация программ.
  • Все новости от Ashampoo.
  • Прямой доступ к службе работы с клиентами, руководствам и FAQ.
  • Блог Ashampoo и связь через социальные сети присутствуют.
  • Больше никаких охот за лучшими ценами.
  • Малое потребление ресурсов.
  • Надёжное шифрование данных.
  • Доступна для всех платформ.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать UnlockerUnlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда...

скачать ScannerScanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей....

скачать IObit UnlockerIObit Unlocker 1.1.2.1

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых...

скачать DeadLockDeadLock 1.4

Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним...

скачать LockHunterLockHunter 3.3.4

LockHunter - утилита для корректного удаления заблокированных файлов. Программа отображает...

скачать FreeMoveFreeMove 2.1.0

Простая программа для создания символьных ссылок, с помощью которой можно легко...

Отзывы о программе Ashampoo Connect

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Connect 0.20.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв