Ashampoo Connect – это самый удобный способ для покупки и обновления программ, а также для получения технической помощи. Служба всегда содержит самые свежие предложения по программам с возможностью мгновенной покупки, а также доступ к руководствам и дополнительным материалам.

После регистрации в службе, пользователям не понадобится выполнять переходить в браузер для авторизации. Пользователи могут просматривать все лицензионные ключи, просматривать новости, получать доступ к бесплатным программам и записям в блоге Ashampoo. Приложение Connect не требовательно к ресурсам и выполняет тяжёлые задачи в фоновом режиме без замедления компьютера. Естественно, вся пользовательская информация надёжно шифруется и обрабатывается в соответствии с GDPR.

Обратите внимание: этот огромный проект находится на стадии активной разработки, поэтому новые функции будут вводиться постепенно, а также будут выпущены версии для других операционных систем. Ashampoo гарантирует, что только те функции, которые были тщательно протестированы, будут доступны пользователям.

Основные возможности Ashampoo Connect: