Chia Blockchain - эта программа позволяет "майнить", а в данном конкретном случае "фармить" криптовалюту под названием CHIA (XCH coin). Не так давно эта монета крайне сильно хайпанула и все кому не лень пророчат ей судьбу второго биткоина. Будущее покажет, ну а пока ничто Вам не мешает начать фармить эту монету, мечтая о собственном острове, если у вас очень много жестких дисков или есть средства на их приобретение.

Для беспроблемного фарминга крайне желательно иметь ОЗУ от 32 Гб. и 8-ми ядерный процессор, а так же 1 или несколько М2 или SSD дисков для "засева" дисков.

По выбору, Вы можете начать фармить XCH как в одиночку так и подключившись к пулу. Если у вас небольшие емкостя дисков, то, конечно, лучше фармить в составе пула. На данный момент для Европы самый популярный пул это https://eu1.pool.space

Chia использует инновационный алгоритм консенсуса Накамото, который исключает из системы требования к энергозатратам (в отличии от биткоина). По сравнению с другими криптовалютами, Chia имеет значительно лучшую безопасность благодаря более децентрализованной цепочке блоков. По крайней мере так утверждают разработчики монеты.

Для подключения к пулам Вам понадобится немного МОДЖО (MOJO) - это самая мелкая единица монеты Chia. Ее можно абсолютно бесплатно собирать каждый день на специализированных кранах, например: https://chia2start.eu

Вобщем, закупайте диски и начинайте фармить! Желаем успехов, а на последок предоставим вам несколько полезных ссылок: