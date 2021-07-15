Chia Blockchain для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Chia Network
|Категория:
|Майнеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 14 | Статистика
|Размер:
|158,23 Мб
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Chia Blockchain - эта программа позволяет "майнить", а в данном конкретном случае "фармить" криптовалюту под названием CHIA (XCH coin). Не так давно эта монета крайне сильно хайпанула и все кому не лень пророчат ей судьбу второго биткоина. Будущее покажет, ну а пока ничто Вам не мешает начать фармить эту монету, мечтая о собственном острове, если у вас очень много жестких дисков или есть средства на их приобретение.
Для беспроблемного фарминга крайне желательно иметь ОЗУ от 32 Гб. и 8-ми ядерный процессор, а так же 1 или несколько М2 или SSD дисков для "засева" дисков.
По выбору, Вы можете начать фармить XCH как в одиночку так и подключившись к пулу. Если у вас небольшие емкостя дисков, то, конечно, лучше фармить в составе пула. На данный момент для Европы самый популярный пул это https://eu1.pool.space
Chia использует инновационный алгоритм консенсуса Накамото, который исключает из системы требования к энергозатратам (в отличии от биткоина). По сравнению с другими криптовалютами, Chia имеет значительно лучшую безопасность благодаря более децентрализованной цепочке блоков. По крайней мере так утверждают разработчики монеты.
Для подключения к пулам Вам понадобится немного МОДЖО (MOJO) - это самая мелкая единица монеты Chia. Ее можно абсолютно бесплатно собирать каждый день на специализированных кранах, например: https://chia2start.eu
Вобщем, закупайте диски и начинайте фармить! Желаем успехов, а на последок предоставим вам несколько полезных ссылок:
- Одна из самых перспективных криптовалютных бирж (дают 50$ при регистрации)
- На данный момент самая надежная и популярная криптовалютная биржа
- наконец-то реализована работа с официальными пулами CHIA
Chia Blockchain позволяет фармить криптовалюту под названием CHIA (XCH coin). Монета сейчас на волне...
Отзывы о программе Chia Blockchain
Admin про Chia Blockchain 1.2.1 [14-07-2021]
Пока удалось нафармить и продать только 2 монетки XCH... У вас какие успехи? И сколько места в Терабайтах вы засеяли?
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