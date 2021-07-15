Chia Blockchain для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Майнеры
Загрузок (сегодня/всего):8 / 14 | Статистика
Размер:158,23 Мб
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Chia Blockchain - эта программа позволяет "майнить", а в данном конкретном случае "фармить" криптовалюту под названием CHIA (XCH coin). Не так давно эта монета крайне сильно хайпанула и все кому не лень пророчат ей судьбу второго биткоина. Будущее покажет, ну а пока ничто Вам не мешает начать фармить эту монету, мечтая о собственном острове, если у вас очень много жестких дисков или есть средства на их приобретение.

Для беспроблемного фарминга крайне желательно иметь ОЗУ от 32 Гб. и 8-ми ядерный процессор, а так же 1 или несколько М2 или SSD дисков для "засева" дисков.

По выбору, Вы можете начать фармить XCH как в одиночку так и подключившись к пулу. Если у вас небольшие емкостя дисков, то, конечно, лучше фармить в составе пула. На данный момент для Европы самый популярный пул это https://eu1.pool.space

Chia использует инновационный алгоритм консенсуса Накамото, который исключает из системы требования к энергозатратам (в отличии от биткоина). По сравнению с другими криптовалютами, Chia имеет значительно лучшую безопасность благодаря более децентрализованной цепочке блоков. По крайней мере так утверждают разработчики монеты.

Для подключения к пулам Вам понадобится немного МОДЖО (MOJO) - это самая мелкая единица монеты Chia. Ее можно абсолютно бесплатно собирать каждый день на специализированных кранах, например: https://chia2start.eu

Вобщем, закупайте диски и начинайте фармить! Желаем успехов, а на последок предоставим вам несколько полезных ссылок:

Что нового в Chia Blockchain 1.2.2?
  • наконец-то реализована работа с официальными пулами CHIA
ТОП-сегодня раздела "Майнеры"
 

скачать Chia BlockchainChia Blockchain 1.2.1

Chia Blockchain позволяет фармить криптовалюту под названием CHIA (XCH coin). Монета сейчас на волне...

Отзывы о программе Chia Blockchain

Admin про Chia Blockchain 1.2.1 [14-07-2021]

Пока удалось нафармить и продать только 2 монетки XCH... У вас какие успехи? И сколько места в Терабайтах вы засеяли?
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