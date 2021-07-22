Ashampoo WebCam Guard для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1999 руб.
Ограничение:30 дней (10 дней + 20 дней после регистрации по электронной почте)
Версия:1.00.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,11 Мб
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Ashampoo WebCam Guard скриншот № 1
Ashampoo WebCam Guard скриншот № 2

Ashampoo WebCam Guard защищает Вашу конфиденциальность, предотвращая несанкционированный доступ к Вашему оборудованию. Программа использует специальный алгоритм, чтобы отключить оборудование на уровень ниже, чем защита доступа Windows.

Это значит, что вредоносное ПО и хакеры либо не смогут получить доступ, либо вообще не увидят Вашу веб-камеру и микрофон. Кроме того, программа помогает Вам избежать тех подводных камней, когда Вы забываете завершить сессию или отключить камеру в Zoom, Teams, Slack или другом видео чате после звонка.

С Ashampoo WebCam Guard всё абсолютно понятно: зелёный – включено, красный – выключено! Программа не требовательно к ресурсам, автоматически обнаруживает подключённое оборудование и обладает компактным интерфейсом пользователя с действиями в один клик. Если Вы ищете самый безопасный способ включения Вашей веб-камеры и микрофона только когда Вам это нужно, Ashampoo WebCam Guard – то, что Вам нужно.

Основные функции Ashampoo WebCam Guard:

  • Лёгкое включение и выключение Ваших веб-камеры и микрофонов.
  • Предотвращает несанкционированный доступ к веб-камере и микрофону.
  • Продуманный интерфейс пользователя для простого управления.
  • Отключение оборудования с помощью специально разработанного алгоритма.
  • Максимально нетребовательная к ресурсам.
  • Автоматическое определение подключенного оборудования.
  • Лёгкий доступ к настройкам защиты данных Windows.
  • Поддержка автоматического запуска.
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