Ashampoo WebCam Guard защищает Вашу конфиденциальность, предотвращая несанкционированный доступ к Вашему оборудованию. Программа использует специальный алгоритм, чтобы отключить оборудование на уровень ниже, чем защита доступа Windows.

Это значит, что вредоносное ПО и хакеры либо не смогут получить доступ, либо вообще не увидят Вашу веб-камеру и микрофон. Кроме того, программа помогает Вам избежать тех подводных камней, когда Вы забываете завершить сессию или отключить камеру в Zoom, Teams, Slack или другом видео чате после звонка.

С Ashampoo WebCam Guard всё абсолютно понятно: зелёный – включено, красный – выключено! Программа не требовательно к ресурсам, автоматически обнаруживает подключённое оборудование и обладает компактным интерфейсом пользователя с действиями в один клик. Если Вы ищете самый безопасный способ включения Вашей веб-камеры и микрофона только когда Вам это нужно, Ashampoo WebCam Guard – то, что Вам нужно.

Основные функции Ashampoo WebCam Guard: