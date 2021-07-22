Ashampoo WebCam Guard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1999 руб.
|Ограничение:
|30 дней (10 дней + 20 дней после регистрации по электронной почте)
|Версия:
|1.00.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,11 Мб
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Ashampoo WebCam Guard защищает Вашу конфиденциальность, предотвращая несанкционированный доступ к Вашему оборудованию. Программа использует специальный алгоритм, чтобы отключить оборудование на уровень ниже, чем защита доступа Windows.
Это значит, что вредоносное ПО и хакеры либо не смогут получить доступ, либо вообще не увидят Вашу веб-камеру и микрофон. Кроме того, программа помогает Вам избежать тех подводных камней, когда Вы забываете завершить сессию или отключить камеру в Zoom, Teams, Slack или другом видео чате после звонка.
С Ashampoo WebCam Guard всё абсолютно понятно: зелёный – включено, красный – выключено! Программа не требовательно к ресурсам, автоматически обнаруживает подключённое оборудование и обладает компактным интерфейсом пользователя с действиями в один клик. Если Вы ищете самый безопасный способ включения Вашей веб-камеры и микрофона только когда Вам это нужно, Ashampoo WebCam Guard – то, что Вам нужно.
Основные функции Ashampoo WebCam Guard:
- Лёгкое включение и выключение Ваших веб-камеры и микрофонов.
- Предотвращает несанкционированный доступ к веб-камере и микрофону.
- Продуманный интерфейс пользователя для простого управления.
- Отключение оборудования с помощью специально разработанного алгоритма.
- Максимально нетребовательная к ресурсам.
- Автоматическое определение подключенного оборудования.
- Лёгкий доступ к настройкам защиты данных Windows.
- Поддержка автоматического запуска.
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