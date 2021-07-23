Ashampoo Windows 11 Compatibility Check для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|6,62 Мб
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Windows 11 будет работать только на тех ПК, которые удовлетворяют минимальным требованиям. Windows 11 Compatibility Check быстро анализирует Ваше оборудование и сообщает о проблемах с совместимостью. Это относится к модулю TPM (trusted platform module), а также ко всем установленным или подключённым компонентам и их конфигурации.
Будут проверены следующие компоненты и конфигурации: ЦП, ОЗУ, жёсткий диск, разрешение экрана, видеокарта, DirectX, WDDM, TPM, UEFI, SecureBoot. Если Ваш ПК не подходит по одной из категорий, Вам будет сообщено о возможном варианте исправления.
Ashampoo Windows 11 Compatibility Check – это быстрое и удобное средство проверки для каждого. Программа будет постоянно обновляться, чтобы соответствовать последним требованиям.
Программа проверяет:
- Процессор.
- ОЗУ.
- Пространство на жестком диске.
- Разрешение экрана.
- Графическая карта.
- DirectX12.
- WDDM2.
- TPM2.0.
- UEFI.
- SecureBoot.
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