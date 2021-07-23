Windows 11 будет работать только на тех ПК, которые удовлетворяют минимальным требованиям. Windows 11 Compatibility Check быстро анализирует Ваше оборудование и сообщает о проблемах с совместимостью. Это относится к модулю TPM (trusted platform module), а также ко всем установленным или подключённым компонентам и их конфигурации.

Будут проверены следующие компоненты и конфигурации: ЦП, ОЗУ, жёсткий диск, разрешение экрана, видеокарта, DirectX, WDDM, TPM, UEFI, SecureBoot. Если Ваш ПК не подходит по одной из категорий, Вам будет сообщено о возможном варианте исправления.

Ashampoo Windows 11 Compatibility Check – это быстрое и удобное средство проверки для каждого. Программа будет постоянно обновляться, чтобы соответствовать последним требованиям.

Программа проверяет: