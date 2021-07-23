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Ashampoo Windows 11 Compatibility Check для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:6,62 Мб
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Ashampoo Windows 11 Compatibility Check скриншот № 1
Ashampoo Windows 11 Compatibility Check скриншот № 2

Windows 11 будет работать только на тех ПК, которые удовлетворяют минимальным требованиям. Windows 11 Compatibility Check быстро анализирует Ваше оборудование и сообщает о проблемах с совместимостью. Это относится к модулю TPM (trusted platform module), а также ко всем установленным или подключённым компонентам и их конфигурации.

Будут проверены следующие компоненты и конфигурации: ЦП, ОЗУ, жёсткий диск, разрешение экрана, видеокарта, DirectX, WDDM, TPM, UEFI, SecureBoot. Если Ваш ПК не подходит по одной из категорий, Вам будет сообщено о возможном варианте исправления.

Ashampoo Windows 11 Compatibility Check – это быстрое и удобное средство проверки для каждого. Программа будет постоянно обновляться, чтобы соответствовать последним требованиям.

Программа проверяет:

  • Процессор.
  • ОЗУ.
  • Пространство на жестком диске.
  • Разрешение экрана.
  • Графическая карта.
  • DirectX12.
  • WDDM2.
  • TPM2.0.
  • UEFI.
  • SecureBoot.
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