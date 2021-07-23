VPN Tomato для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.000 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IronMeta Studio
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,19 Мб
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VPN Tomato - быстрое, стабильное и невероятно удобное приложение, которое скрывает и меняет ваш IP-адрес, шифрует интернет-трафик, переводит общедоступные Wi-Fi-сети в частные, обходит интернет-цензуру, преодолевает географические ограничения, дает доступ к необходимому контенту и открывает сайты, приложения, игры и видеотрансляции.
Основные возможности VPN Tomato:
- Режим инкогнито. Просто включите VPN, чтобы полностью зашифровать весь свой интернет-трафик. Ваши действия в сети станут абсолютно анонимными.
- Безопасность в сетях Wi-Fi: весь ваш трафик шифруется по VPN, вы будете полностью защищены от рисков независимо от того, к какой общественной Wi-Fi-сети подключаетесь.
- VPN скрывает ваш IP-адрес, маскируя ваше местоположение, что позволяет обходить географические ограничения и получать доступ к любому контенту.
- Доступ к серверам более чем 60 стран, среди которых: США, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Россия, Мексика, Южная Корея, Великобритания, Япония и пр.
- Обход любых блокировок — открывайте Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, PUBG, Free Fire, Twitch, LinkedIn и любые другие заблокированные сайты в любой стране.
- Анонимное подключение и конфиденциальность.
- Возможность для определенных приложений можно использовать VPN, а для остальных — привычную сеть.
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