VPN Tomato для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.000 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,19 Мб
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VPN Tomato - быстрое, стабильное и невероятно удобное приложение, которое скрывает и меняет ваш IP-адрес, шифрует интернет-трафик, переводит общедоступные Wi-Fi-сети в частные, обходит интернет-цензуру, преодолевает географические ограничения, дает доступ к необходимому контенту и открывает сайты, приложения, игры и видеотрансляции.

Основные возможности VPN Tomato:

  • Режим инкогнито. Просто включите VPN, чтобы полностью зашифровать весь свой интернет-трафик. Ваши действия в сети станут абсолютно анонимными.
  • Безопасность в сетях Wi-Fi: весь ваш трафик шифруется по VPN, вы будете полностью защищены от рисков независимо от того, к какой общественной Wi-Fi-сети подключаетесь.
  • VPN скрывает ваш IP-адрес, маскируя ваше местоположение, что позволяет обходить географические ограничения и получать доступ к любому контенту.
  • Доступ к серверам более чем 60 стран, среди которых: США, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Россия, Мексика, Южная Корея, Великобритания, Япония и пр.
  • Обход любых блокировок — открывайте Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, PUBG, Free Fire, Twitch, LinkedIn и любые другие заблокированные сайты в любой стране.
  • Анонимное подключение и конфиденциальность.
  • Возможность для определенных приложений можно использовать VPN, а для остальных — привычную сеть.
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