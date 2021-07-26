SunFirewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 19.99$
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|2.0.0.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SunFirewall
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,25 Мб
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SunFirewall - дополнительный уровень защиты вашего компьютера от вторжений с использованием уязвимостей при подключении удалённого рабочего стола (например при использовании таких популярных программ, как TeamViewer, VNC и пр.).
Программа позволяет ограничить удалённое подключение по времени и странам подключения, а также тонко настроить параметры удаленного доступа и правил блокировки. Присутствует возможность изменить стандартный порт для подключения удалённого доступа, а также настроить свои порты, и разрешенные IP-адреса.
Основные возможности SunFirewall:
- Обнаружение и блокирование атак при использовании удаленного подключения к ПК.
- Ограничение удалённого доступа по времени и странам подключения.
- Тонкая настройка параметров удаленного доступа и правил блокировки.
- Наличие списка разрешённых IP-адресов.
- Двухфакторная защита удалённых подключений.
- Обнаружение подозрительных подключений.
- Ограничение количества попыток входа в систему.
- Изменение стандартного порта для удалённого подключения.
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