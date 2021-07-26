SunFirewall для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 19.99$
Ограничение:7 дней
Версия:2.0.0.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,25 Мб
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SunFirewall - дополнительный уровень защиты вашего компьютера от вторжений с использованием уязвимостей при подключении удалённого рабочего стола (например при использовании таких популярных программ, как TeamViewer, VNC и пр.).

Программа позволяет ограничить удалённое подключение по времени и странам подключения, а также тонко настроить параметры удаленного доступа и правил блокировки. Присутствует возможность изменить стандартный порт для подключения удалённого доступа, а также настроить свои порты, и разрешенные IP-адреса.

Основные возможности SunFirewall:

  • Обнаружение и блокирование атак при использовании удаленного подключения к ПК.
  • Ограничение удалённого доступа по времени и странам подключения.
  • Тонкая настройка параметров удаленного доступа и правил блокировки.
  • Наличие списка разрешённых IP-адресов.
  • Двухфакторная защита удалённых подключений.
  • Обнаружение подозрительных подключений.
  • Ограничение количества попыток входа в систему.
  • Изменение стандартного порта для удалённого подключения.
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