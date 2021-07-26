SunFirewall - дополнительный уровень защиты вашего компьютера от вторжений с использованием уязвимостей при подключении удалённого рабочего стола (например при использовании таких популярных программ, как TeamViewer, VNC и пр.).

Программа позволяет ограничить удалённое подключение по времени и странам подключения, а также тонко настроить параметры удаленного доступа и правил блокировки. Присутствует возможность изменить стандартный порт для подключения удалённого доступа, а также настроить свои порты, и разрешенные IP-адреса.

Основные возможности SunFirewall: