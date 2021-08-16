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Поиск работы на hh для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,29 Мб
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Поиск работы на hh - приложение для поиска работы по всей России и СНГ. Присутствует умный поиск, полезные статьи с рекомендациями по организации рабочего места на удаленке и о поиске работы, карта вакансий в вашем городе, быстрый доступ к резюме, гибкие настройки фильтров и многое другое.

Основные возможности приложения Поиск работы на hh:

  • Умный поиск.
  • Поиск удаленной работы.
  • Полезные статьи с рекомендациями по организации рабочего места на удаленке, о поиске работы в период турбулентности и других важных вопросах настоящего времени.
  • Гибкие настройки фильтров (интересующий тип занятости и удобный график работы, желаемый уровень зарплаты, близость к дому и пр.).
  • Карта вакансий вашего города с поиском по карте.
  • Быстрый доступ к резюме. Редактируйте информацию о себе, обновляйте дату публикации и отслеживайте просмотры вашего резюме прямо со смартфона.
  • Удобная связь с работодателями.
  • Полезные инструменты для мониторинга вакансий.
  • Push-уведомления о просмотрах резюме и приглашениях от работодателей.
  • Полная синхронизация с сайтом. Все изменения в резюме, добавление вакансии в «Избранное», отклики на интересные предложения и другие действия, совершенные в приложении, синхронизируются с сайтом (и наоборот).
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