Поиск работы на hh для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|HeadHunter
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Поиск работы на hh - приложение для поиска работы по всей России и СНГ. Присутствует умный поиск, полезные статьи с рекомендациями по организации рабочего места на удаленке и о поиске работы, карта вакансий в вашем городе, быстрый доступ к резюме, гибкие настройки фильтров и многое другое.
Основные возможности приложения Поиск работы на hh:
- Умный поиск.
- Поиск удаленной работы.
- Полезные статьи с рекомендациями по организации рабочего места на удаленке, о поиске работы в период турбулентности и других важных вопросах настоящего времени.
- Гибкие настройки фильтров (интересующий тип занятости и удобный график работы, желаемый уровень зарплаты, близость к дому и пр.).
- Карта вакансий вашего города с поиском по карте.
- Быстрый доступ к резюме. Редактируйте информацию о себе, обновляйте дату публикации и отслеживайте просмотры вашего резюме прямо со смартфона.
- Удобная связь с работодателями.
- Полезные инструменты для мониторинга вакансий.
- Push-уведомления о просмотрах резюме и приглашениях от работодателей.
- Полная синхронизация с сайтом. Все изменения в резюме, добавление вакансии в «Избранное», отклики на интересные предложения и другие действия, совершенные в приложении, синхронизируются с сайтом (и наоборот).
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Admin
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