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Тинькофф онлайн банк для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.16.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:178,03 Мб
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Тинькофф онлайн банк - надежное и безопасное приложение для мобильного банкинга, с помощью которого можно быстро и легко перевести деньги с карты на карту, положить деньги на телефон, проверить банковский счет и пр. Присутствует возможность управлять счетами и картами, доступны кэшбек и бонусы, депозиты, кредиты и многое другое.

Ключевые особенности приложения Тинькофф онлайн банк:

  • Возможность получить подробные квитанции подтверждения платежей и переводов по каждой карте, установить или изменить PIN-код.
  • Оплата услуг с карты любого российского банка: мобильная связь, интернет, телефон, ЖКХ, штрафы ГИБДД, госуслуги и многое другое.
  • Регулярные и автоматические платежи.
  • Перевод с дебетовых карт Tinkoff на карты других банков без комиссии.
  • Переводы на карты иностранных банков.
  • Уведомления о новых акциях, повышенные категории кэшбэка, управление баллами или милями для владельцев карт с программой лояльности.
  • Открытие брокерского счета за 5 минут без визита в офис.
  • Вклады по выгодной ставке: с пополнением, частичным изъятием и ежемесячной капитализацией на карту или вклад.
  • ОСАГО, КАСКО, страхование путешествий, недвижимости, жизни и здоровья.
  • Получение кредита наличными по паспорту, без поручителей и справок о доходах.
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