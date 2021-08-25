Тинькофф онлайн банк для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.16.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Tinkoff Bank
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|178,03 Мб
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Тинькофф онлайн банк - надежное и безопасное приложение для мобильного банкинга, с помощью которого можно быстро и легко перевести деньги с карты на карту, положить деньги на телефон, проверить банковский счет и пр. Присутствует возможность управлять счетами и картами, доступны кэшбек и бонусы, депозиты, кредиты и многое другое.
Ключевые особенности приложения Тинькофф онлайн банк:
- Возможность получить подробные квитанции подтверждения платежей и переводов по каждой карте, установить или изменить PIN-код.
- Оплата услуг с карты любого российского банка: мобильная связь, интернет, телефон, ЖКХ, штрафы ГИБДД, госуслуги и многое другое.
- Регулярные и автоматические платежи.
- Перевод с дебетовых карт Tinkoff на карты других банков без комиссии.
- Переводы на карты иностранных банков.
- Уведомления о новых акциях, повышенные категории кэшбэка, управление баллами или милями для владельцев карт с программой лояльности.
- Открытие брокерского счета за 5 минут без визита в офис.
- Вклады по выгодной ставке: с пополнением, частичным изъятием и ежемесячной капитализацией на карту или вклад.
- ОСАГО, КАСКО, страхование путешествий, недвижимости, жизни и здоровья.
- Получение кредита наличными по паспорту, без поручителей и справок о доходах.
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