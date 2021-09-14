GeoZilla для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.28.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40,12 Мб
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GeoZilla - удобный GPS трекер, с помощью которого можно легко узнать местоположение ваших близких на карте, получать уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа), просматривать историю передвижений семьи за день, обмениваться фотографиями в приватном чате и пр.

Основные возможности GeoZilla:

  • точное местоположение ваших близких на карте;
  • уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа);
  • просмотр истории передвижений семьи за день;
  • обмен фотографиями в приватном чате;
  • поддержка Wear OS;
  • энергосберегающий GPS трекер. GeoZilla начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь. Большую часть времени GPS не задействован, что позволяет продлить срок работы батареи.
  • создание задач для членов вашей семьи или себя;
  • совместное управление списком покупок;
  • уведомления, когда вы проезжаете определенное место;
  • оповещения, когда батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
Примечание: Обмен местонахождением осуществляется по обоюдному согласию. Все члены вашего круга обязаны установить приложение самостоятельно и зарегистрироваться в нем.
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