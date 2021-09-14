GeoZilla для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.28.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GeoZilla Inc.
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40,12 Мб
|СКАЧАТЬ
GeoZilla - удобный GPS трекер, с помощью которого можно легко узнать местоположение ваших близких на карте, получать уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа), просматривать историю передвижений семьи за день, обмениваться фотографиями в приватном чате и пр.
Основные возможности GeoZilla:
- точное местоположение ваших близких на карте;
- уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа);
- просмотр истории передвижений семьи за день;
- обмен фотографиями в приватном чате;
- поддержка Wear OS;
- энергосберегающий GPS трекер. GeoZilla начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь. Большую часть времени GPS не задействован, что позволяет продлить срок работы батареи.
- создание задач для членов вашей семьи или себя;
- совместное управление списком покупок;
- уведомления, когда вы проезжаете определенное место;
- оповещения, когда батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.
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