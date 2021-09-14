GeoZilla - удобный GPS трекер, с помощью которого можно легко узнать местоположение ваших близких на карте, получать уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа), просматривать историю передвижений семьи за день, обмениваться фотографиями в приватном чате и пр.

Основные возможности GeoZilla:

точное местоположение ваших близких на карте;

уведомления при посещении члена семьи указанного места (дом, работа);

просмотр истории передвижений семьи за день;

обмен фотографиями в приватном чате;

поддержка Wear OS;

энергосберегающий GPS трекер. GeoZilla начинает работать только тогда, когда вы перемещаетесь. Большую часть времени GPS не задействован, что позволяет продлить срок работы батареи.

создание задач для членов вашей семьи или себя;

совместное управление списком покупок;

уведомления, когда вы проезжаете определенное место;

оповещения, когда батарея на устройстве участника вашего круга на исходе.

Примечание: Обмен местонахождением осуществляется по обоюдному согласию. Все члены вашего круга обязаны установить приложение самостоятельно и зарегистрироваться в нем.