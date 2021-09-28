FortKnox Personal Firewall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|23.0.810 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NETGATE Technologies
|Категория:
|Firewalls
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,85 Мб
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FortKnox Personal Firewall - персональный файерволл для защиты вашего ПК от хакерских атак, троянов, шпионского ПО и прочих угроз.
Благодаря встроенной системе предотвращения атак, приложение позволяет полностью контролировать все входящие и исходящие соединения. Поддерживаются расширенные правила приложений на взаимодействие с сетью Интернет, а также позволяющие осуществлять индивидуальную настройку под собственные нужды.
Основные возможности FortKnox Personal Firewall:
- Защита системы от входящих и исходящих атак.
- Ведение журнала по сетевому трафику и пакетам.
- Полная проверка пакетов.
- Интегрированная система предотвращения вторжений.
- Обзор всех сетевых соединений в системе.
- Расширенные правила для опытных пользователей;
- Технологии защиты от спуфинга.
- Настройки общего доступа к файлам и принтерам.
- Дружественный пользовательский интерфейс.
- Автоматическое обновление базы данных.
- Система контроля сайтов с возможностью блокировки отдельных веб-сайтов.
- Блокировка рекламы, компонентов ActiveX, сookies.
- Простая настройка.
- И многое другое...
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