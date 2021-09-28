FortKnox Personal Firewall - персональный файерволл для защиты вашего ПК от хакерских атак, троянов, шпионского ПО и прочих угроз.

Благодаря встроенной системе предотвращения атак, приложение позволяет полностью контролировать все входящие и исходящие соединения. Поддерживаются расширенные правила приложений на взаимодействие с сетью Интернет, а также позволяющие осуществлять индивидуальную настройку под собственные нужды.

Основные возможности FortKnox Personal Firewall: