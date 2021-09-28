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FortKnox Personal Firewall для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная
Ограничение:15 дней
Версия:23.0.810 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Firewalls
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,85 Мб
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FortKnox Personal Firewall - персональный файерволл для защиты вашего ПК от хакерских атак, троянов, шпионского ПО и прочих угроз.

Благодаря встроенной системе предотвращения атак, приложение позволяет полностью контролировать все входящие и исходящие соединения. Поддерживаются расширенные правила приложений на взаимодействие с сетью Интернет, а также позволяющие осуществлять индивидуальную настройку под собственные нужды.

Основные возможности FortKnox Personal Firewall:

  • Защита системы от входящих и исходящих атак.
  • Ведение журнала по сетевому трафику и пакетам.
  • Полная проверка пакетов.
  • Интегрированная система предотвращения вторжений.
  • Обзор всех сетевых соединений в системе.
  • Расширенные правила для опытных пользователей;
  • Технологии защиты от спуфинга.
  • Настройки общего доступа к файлам и принтерам.
  • Дружественный пользовательский интерфейс.
  • Автоматическое обновление базы данных.
  • Система контроля сайтов с возможностью блокировки отдельных веб-сайтов.
  • Блокировка рекламы, компонентов ActiveX, сookies.
  • Простая настройка.
  • И многое другое...
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