AKVIS AirBrush Video - плагин для After Effects, Adobe Premiere Pro и EDIUS Pro, позволяющий накладывать на видео художественный эффект аэрографии, имитируя технику рисования распылённой краской. Рисунок, исполненный с использованием данной техники, позволяет создавать иллюзию света и тени, получать полутона и плавные переходы, чистые, яркие цвета, создавать атмосферу легкости и воздушности.

Кроме того данное приложение добавляет глубину видеороликам, тем самым повышая вовлеченность зрителей. Впечатляющий аэрографический фильтр создает красочные запоминающиеся видео, наполненные движением и энергией. С помощью плагина AirBrush Video можно создавать анимированные эффекты граффити и мультфильмы.

Приложение включает в себя набор готовых пресетов, которые можно изменять, а также создавать новые. Плагин полностью настраивается и позволяет пользователю управлять настройками эффекта.