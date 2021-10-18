AKVIS AirBrush Video для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,88 Мб
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AKVIS AirBrush Video скриншот № 1
AKVIS AirBrush Video скриншот № 2

AKVIS AirBrush Video - плагин для After Effects, Adobe Premiere Pro и EDIUS Pro, позволяющий накладывать на видео художественный эффект аэрографии, имитируя технику рисования распылённой краской. Рисунок, исполненный с использованием данной техники, позволяет создавать иллюзию света и тени, получать полутона и плавные переходы, чистые, яркие цвета, создавать атмосферу легкости и воздушности.

Кроме того данное приложение добавляет глубину видеороликам, тем самым повышая вовлеченность зрителей. Впечатляющий аэрографический фильтр создает красочные запоминающиеся видео, наполненные движением и энергией. С помощью плагина AirBrush Video можно создавать анимированные эффекты граффити и мультфильмы.

Приложение включает в себя набор готовых пресетов, которые можно изменять, а также создавать новые. Плагин полностью настраивается и позволяет пользователю управлять настройками эффекта.

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