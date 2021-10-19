AKVIS Neon Video - приложение, которое может использоваться в виде подключаемого модуля к программам редактирования видео Adobe и EDIUS, позволяющее создавать привлекательные ролики, словно нарисованные сияющей краской.

С помощью этого мощного, полностью настраиваемого и универсального плагина, вы можете легко повысить креативность своих проектов, просто добавив Neon Video в совместимый видеоредактор. Программа позволяет создавать яркие динамические эффекты, красочные и сияющие. Особенно это будет востребовано в танцевальных видео и записях с вечеринок, спортивных видео и съемок выступлений.

Можно также использовать плагин для демонстрации продуктов и для оформления семейных видеороликов. Кроме этого можно создавать эффектные музыкальные клипы для TikTok или YouTube. Плагин включает в себя набор пресетов, одинаково хорошо работающих во всех совместимых видеоредакторах (плагин совместим с Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, EDIUS Pro 9 и пр.). Применяйте один из готовых пресетов или создавайте свой уникальный эффект.