AKVIS Neon Video для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,86 Мб
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AKVIS Neon Video скриншот № 1
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AKVIS Neon Video скриншот № 3

AKVIS Neon Video - приложение, которое может использоваться в виде подключаемого модуля к программам редактирования видео Adobe и EDIUS, позволяющее создавать привлекательные ролики, словно нарисованные сияющей краской.

С помощью этого мощного, полностью настраиваемого и универсального плагина, вы можете легко повысить креативность своих проектов, просто добавив Neon Video в совместимый видеоредактор. Программа позволяет создавать яркие динамические эффекты, красочные и сияющие. Особенно это будет востребовано в танцевальных видео и записях с вечеринок, спортивных видео и съемок выступлений.

Можно также использовать плагин для демонстрации продуктов и для оформления семейных видеороликов. Кроме этого можно создавать эффектные музыкальные клипы для TikTok или YouTube. Плагин включает в себя набор пресетов, одинаково хорошо работающих во всех совместимых видеоредакторах (плагин совместим с Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, EDIUS Pro 9 и пр.). Применяйте один из готовых пресетов или создавайте свой уникальный эффект.

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