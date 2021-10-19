AKVIS Neon Video для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AKVIS LLC
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,86 Мб
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AKVIS Neon Video - приложение, которое может использоваться в виде подключаемого модуля к программам редактирования видео Adobe и EDIUS, позволяющее создавать привлекательные ролики, словно нарисованные сияющей краской.
С помощью этого мощного, полностью настраиваемого и универсального плагина, вы можете легко повысить креативность своих проектов, просто добавив Neon Video в совместимый видеоредактор. Программа позволяет создавать яркие динамические эффекты, красочные и сияющие. Особенно это будет востребовано в танцевальных видео и записях с вечеринок, спортивных видео и съемок выступлений.
Можно также использовать плагин для демонстрации продуктов и для оформления семейных видеороликов. Кроме этого можно создавать эффектные музыкальные клипы для TikTok или YouTube. Плагин включает в себя набор пресетов, одинаково хорошо работающих во всех совместимых видеоредакторах (плагин совместим с Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, EDIUS Pro 9 и пр.). Применяйте один из готовых пресетов или создавайте свой уникальный эффект.
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Admin
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