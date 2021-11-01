Ashampoo Windows 11 Check & Enable для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,02 Мб
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Ashampoo Windows 11 Check & Enable - бесплатная утилита, которая быстро анализирует Ваше оборудование и информирует о соответствии минимальным требованиям для инсталляции Windows 11.
Программа поможет выяснить сможет ли Windows 11 работать на Вашей машине в любом случае. В случае несовместимого ЦП или при отсутствии модуля TPM 2.0, Windows 11 Check & Enable сможет активировать возможность установки, поскольку более распространённый модуль TPM 1.2 также вполне подходит. Приложение добавляет в реестр два ключа, включающие возможность установки на компьютерах, которые официально не поддерживаются.
Обратите внимание, что если Вы установите Windows 11 на официально неподдерживаемый компьютер, Microsoft не будет заниматься поддержкой Вашего компьютера и он не будет получать обновления. Процесс проверки в Windows 11 Check & Enable включает в себя проверку модуля TPM, а также всего установленного и подключенного оборудования и соответствующие конфигурации.
Проверяются следующие аппаратные компоненты и конфигурации: ЦП, ОЗУ, жёсткие диски, разрешение экрана, видеокарта, DirectX, WDDM, TPM, UEFI, SecureBoot. Если Ваш ПК не соответствует требованиям по одной из этих категорий, Вам будут предложены Варианты исправления проблем.
- Процессор - ОЗУ - Пространство на жестком диске - Разрешение экрана - Графическая карта - DirectX12 - WDDM2 - TPM2.0 - UEFI - SecureBoot
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