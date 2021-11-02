Ashampoo Backup Pro 16 – это всестороннее решение для резервного копирования и восстановления любых файлов, разделов или загружаемых операционных систем для Windows. Вы можете с лёгкостью восстанавливать архивы в случае проблем с оборудованием или при заражении вирусом.

Резервные копии могут быть созданы полностью автоматически благодаря умной фоновой технологии, которая не влияет на нормальную работу ПК. С этой целью Ashampoo Backup Pro 16, следит за загруженностью системы и становится активной только когда доступно достаточно ресурсов системы. Четыре метода сжатия на выбор, а также стойкое шифрование, обеспечивают компактное и безопасное хранение архивов.

Пользователи обладают полным контролем над выбором места сохранения – от традиционных жёстких дисков и до онлайн хранилищ с максимальной доступностью. И это относится как к отдельным файлам, так и к разделам дисков. Восстановление архивов может быть выполнено как через саму программу, так и через Проводник Windows. А в том случае, если худшее всё же произошло и система полностью повреждена, загрузочная система программы позволит Вам загрузить машину и выполнить восстановление Вашей резервной копии без потери данных. Она может запускаться как с флешки, так и с оптического диска, например, DVD.

Во время выполнения резервного копирования Ashampoo Backup Pro 16 постоянно проверяет выполняемые действия, чтобы не произошло несогласованности данных. Это включает себя также проверку состояния Ваших жёстких дисков с мгновенным уведомлением, если диск может отказать. Программа также содержит шаблоны для быстрого создания планов резервного копирования для повседневных задач. Новая интеграция в систему сообщений Windows всегда будет оповещать пользователей о состоянии их резервных копий. В добавок, все процедуры взаимодействия с облачными службами были переработаны для лучшей скорости и безопасности.

Основные функции: