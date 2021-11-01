Rutube - официальный клиент одного из крупнейших российских видеохостингов, на котором представлен премиальный контент российских и иностранных правообладателей.

Присутствует возможность создавать собственные подборки и коллекции понравившихся фильмов и сериалов. Благодаря функции "Посмотреть позже" возвращайтесь к просмотру в любое удобное время.

Ключевые особенности Rutube: