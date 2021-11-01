Rutube для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|19.0.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|rutube.ru
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|16,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Rutube - официальный клиент одного из крупнейших российских видеохостингов, на котором представлен премиальный контент российских и иностранных правообладателей.
Присутствует возможность создавать собственные подборки и коллекции понравившихся фильмов и сериалов. Благодаря функции "Посмотреть позже" возвращайтесь к просмотру в любое удобное время.
Ключевые особенности Rutube:
- известные блогеры,
- классика и новинки кино,
- российские и зарубежные сериалы,
- эксклюзивные спортивные трансляции,
- мультфильмы и детские передачи,
- прямые эфиры российских и зарубежных телеканалов.
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Отзывы о программе Rutube
Admin
Отзывов о программе Rutube 19.0.26 пока нет, можете добавить...