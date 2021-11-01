Rutube для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:19.0.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:16,24 Мб
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Rutube скриншот № 1
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Rutube скриншот № 4

Rutube - официальный клиент одного из крупнейших российских видеохостингов, на котором представлен премиальный контент российских и иностранных правообладателей.

Присутствует возможность создавать собственные подборки и коллекции понравившихся фильмов и сериалов. Благодаря функции "Посмотреть позже" возвращайтесь к просмотру в любое удобное время.

Ключевые особенности Rutube:

  • известные блогеры,
  • классика и новинки кино,
  • российские и зарубежные сериалы,
  • эксклюзивные спортивные трансляции,
  • мультфильмы и детские передачи,
  • прямые эфиры российских и зарубежных телеканалов.
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