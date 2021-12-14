PCData Back для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Carifred
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|747 Кб
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PCData Back - это профессиональный инструмент для резервного копирования и восстановления для ОС Windows, который позволяет легко создавать резервные копии и восстанавливать пользовательские (и другие) данные.
Присутствует возможность восстанавливать данные непосредственно с другого тома или из Windows.old, что делает этот инструмент отличным решением для резервного копирования/восстановления при переустановке Windows, миграции на SSD или HDD большего размера, или просто для хранения безопасной резервной копии ваших данных.
Ключевые особенности PCData Back:
- портативность;
- создание резервных копий аккаунтов и файлов, а также их восстановление;
- копирует пользовательские настройки;
- возможность сделать бэкап любой папки на ПК;
- возможность копирования только новых или измененных файлов;
- простота в настройке.
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