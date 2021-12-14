PCData Back для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Резервное копирование
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Размер:747 Кб
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PCData Back - это профессиональный инструмент для резервного копирования и восстановления для ОС Windows, который позволяет легко создавать резервные копии и восстанавливать пользовательские (и другие) данные.

Присутствует возможность восстанавливать данные непосредственно с другого тома или из Windows.old, что делает этот инструмент отличным решением для резервного копирования/восстановления при переустановке Windows, миграции на SSD или HDD большего размера, или просто для хранения безопасной резервной копии ваших данных.

Ключевые особенности PCData Back:

  • портативность;
  • создание резервных копий аккаунтов и файлов, а также их восстановление;
  • копирует пользовательские настройки;
  • возможность сделать бэкап любой папки на ПК;
  • возможность копирования только новых или измененных файлов;
  • простота в настройке.
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