PCData Back - это профессиональный инструмент для резервного копирования и восстановления для ОС Windows, который позволяет легко создавать резервные копии и восстанавливать пользовательские (и другие) данные.

Присутствует возможность восстанавливать данные непосредственно с другого тома или из Windows.old, что делает этот инструмент отличным решением для резервного копирования/восстановления при переустановке Windows, миграции на SSD или HDD большего размера, или просто для хранения безопасной резервной копии ваших данных.

Ключевые особенности PCData Back: