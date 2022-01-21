Network Printer Control для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Burns
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|913 Кб
|СКАЧАТЬ
Network Printer Control - небольшая бесплатная утилита, призванная вернуть старое поведение принтера по умолчанию (как в Windows 7), а именно: принтер по умолчанию остается таким, каким его установил пользователь, даже если иногда используются другие принтеры в сети.
В Windows 7 (Устройства и принтеры - Принтеры и факсы - Управление принтерами по умолчанию) принтер по умолчанию, был установлен для каждой сети, с которой пользователь мог работать дома, на работе или в любом другом месте. В Windows 10 компания Microsoft удалила эту функцию и заменила ее опцией Позволить Windows управлять моим принтером по умолчанию, которая ведет себя по-другому в одном важном и раздражающем смысле - она переключает принтер по умолчанию, который она ассоциирует с данной сетью, на последний принтер, используемый в этой сети, вместо того, чтобы сохранить это значение, даже если вы иногда используете другой принтер.
Другими словами, если вы чаще всего используете определенный принтер в конкретной сети, вы, вероятно, хотите, чтобы он постоянно использовался по умолчанию. Но в новой схеме Windows 8/10, если вам нужно использовать другой принтер, сам факт использования другого принтера изменяет значение по умолчанию, связанное с этой сетью.
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Печать книгой - надстройка для Word 97-2010 позволяющая печатать любые документы в форме...
SSC Service Utility - Программа предназначена для всех владельцев струйных принтеров производства...
Visio Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать,...
PPT Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать,...
Удобная и простая в использовании программа для хранения и печати адресов на конвертах....
Отзывы о программе Network Printer Control
Admin
Отзывов о программе Network Printer Control 1.15 пока нет, можете добавить...