Network Printer Control - небольшая бесплатная утилита, призванная вернуть старое поведение принтера по умолчанию (как в Windows 7), а именно: принтер по умолчанию остается таким, каким его установил пользователь, даже если иногда используются другие принтеры в сети.

В Windows 7 (Устройства и принтеры - Принтеры и факсы - Управление принтерами по умолчанию) принтер по умолчанию, был установлен для каждой сети, с которой пользователь мог работать дома, на работе или в любом другом месте. В Windows 10 компания Microsoft удалила эту функцию и заменила ее опцией Позволить Windows управлять моим принтером по умолчанию, которая ведет себя по-другому в одном важном и раздражающем смысле - она переключает принтер по умолчанию, который она ассоциирует с данной сетью, на последний принтер, используемый в этой сети, вместо того, чтобы сохранить это значение, даже если вы иногда используете другой принтер.

Другими словами, если вы чаще всего используете определенный принтер в конкретной сети, вы, вероятно, хотите, чтобы он постоянно использовался по умолчанию. Но в новой схеме Windows 8/10, если вам нужно использовать другой принтер, сам факт использования другого принтера изменяет значение по умолчанию, связанное с этой сетью.