NordPass Password Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.38.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nord Security
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,71 Мб
NordPass Password Manager - менеджер паролей, который предназначен, для того чтобы помочь вам сохранять в зашифрованном хранилище, автоматически заполнять и получать доступ к любому паролю на любом устройстве.
Основные возможности NordPass Password Manager:
- Используется самый современный алгоритм шифрования (XChaCha20) и политика нулевого знания.
- Легкое сохранение паролей. Вы можете получить доступ к своим паролям, когда они вам нужны, даже офлайн.
- NordPass распознает учетные записи, которые вы ранее сохранили в своем зашифрованном хранилище паролей, и предлагает автоматически заполнять их, когда вам нужно войти.
- NordPass не имеет доступа к зашифрованным учетным данным для входа, сохраненным с помощью AccessibilityService API.
- Автоматическая синхронизация ваших паролей на всех устройствах и браузерах, которые вы используете. В настоящее время NordPass доступен в Windows, macOS, Linux, Android, iOS и популярных браузерах, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Brave, Opera и Safari.
- Встроенный генератор паролей.
- Сохранение данных платежной карты и личной информации, например домашнего адреса.
- Защита своих конфиденциальных данных с помощью единственного надежного главного пароля, который защищает вашу учетную запись от злоумышленников, а также используется для шифрования ваших паролей.
- Сканер работоспособности паролей и взлома данных.
- Поддержка многофакторной аутентификации.
- Биометрическая аутентификация.
Dashlane Password Manager 6.1939.2
Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android...
Бесплатный и надежный менеджер паролей и других конфиденциальных данных для Android....
Простой и безопасный способ хранить все ваши логины и пароли и легко их синхронизировать...
Простой и удобный менеджер паролей для Android-устройств, позволяющий работать с файлами...
Бесплатный менеджер паролей, который создает и хранит в надежном месте пароли для всех...
Менеджер паролей от Mozilla, который позволяет безопасно хранить логины и пароли и...
Отзывы о программе NordPass Password Manager
Admin
Отзывов о программе NordPass Password Manager 3.38.2 пока нет, можете добавить...