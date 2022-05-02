NordPass Password Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.38.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,71 Мб
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NordPass Password Manager - менеджер паролей, который предназначен, для того чтобы помочь вам сохранять в зашифрованном хранилище, автоматически заполнять и получать доступ к любому паролю на любом устройстве.

Основные возможности NordPass Password Manager:

  • Используется самый современный алгоритм шифрования (XChaCha20) и политика нулевого знания.
  • Легкое сохранение паролей. Вы можете получить доступ к своим паролям, когда они вам нужны, даже офлайн.
  • NordPass распознает учетные записи, которые вы ранее сохранили в своем зашифрованном хранилище паролей, и предлагает автоматически заполнять их, когда вам нужно войти.
  • NordPass не имеет доступа к зашифрованным учетным данным для входа, сохраненным с помощью AccessibilityService API.
  • Автоматическая синхронизация ваших паролей на всех устройствах и браузерах, которые вы используете. В настоящее время NordPass доступен в Windows, macOS, Linux, Android, iOS и популярных браузерах, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Brave, Opera и Safari.
  • Встроенный генератор паролей.
  • Сохранение данных платежной карты и личной информации, например домашнего адреса.
  • Защита своих конфиденциальных данных с помощью единственного надежного главного пароля, который защищает вашу учетную запись от злоумышленников, а также используется для шифрования ваших паролей.
  • Сканер работоспособности паролей и взлома данных.
  • Поддержка многофакторной аутентификации.
  • Биометрическая аутентификация.
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