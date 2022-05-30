AOMEI MBackupper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AOMEI Technology Co., Ltd
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,34 Мб
AOMEI MBackupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, созданный для устройств iOS. Присутствует возможность осуществлять быстрое резервное копирование фотографий, видео, музыки, контактов и т.д. с iPhone/iPad/iPod, передавать данные на другое устройство iOS или компьютер, гибко управлять хранилищем и данными iDevice.
Позволяет сделать полную или частичную резервную копию iPhone или других iOS-устройств, чтобы сохранить важные данные в безопасном месте.
Особенности AOMEI MBackupper:
- Резервное копирование фотографий и видео, контактов, сообщений, музыки и пр.
- Быстрая передача нужных вам файлов и приложений на другое устройство iOS или компьютер.
- Возможность освободить место в памяти iPhone.
- Перенос всех данных на сверхбыстрой скорости.
- Безопасный перенос всех данных с iPhone одним щелчком мыши.
- Удаление дубликатов и похожих фотографий на iPhone или компьютере.
- Конвертация фотографий HEIC в JPG/JPEG/PNG без снижения качества.
- Безопасное удаление всех данных iPhone для защиты личных данных.
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