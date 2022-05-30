AOMEI MBackupper для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,34 Мб
AOMEI MBackupper скриншот № 1

AOMEI MBackupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, созданный для устройств iOS. Присутствует возможность осуществлять быстрое резервное копирование фотографий, видео, музыки, контактов и т.д. с iPhone/iPad/iPod, передавать данные на другое устройство iOS или компьютер, гибко управлять хранилищем и данными iDevice.

Позволяет сделать полную или частичную резервную копию iPhone или других iOS-устройств, чтобы сохранить важные данные в безопасном месте.

Особенности AOMEI MBackupper:

  • Резервное копирование фотографий и видео, контактов, сообщений, музыки и пр.
  • Быстрая передача нужных вам файлов и приложений на другое устройство iOS или компьютер.
  • Возможность освободить место в памяти iPhone.
  • Перенос всех данных на сверхбыстрой скорости.
  • Безопасный перенос всех данных с iPhone одним щелчком мыши.
  • Удаление дубликатов и похожих фотографий на iPhone или компьютере.
  • Конвертация фотографий HEIC в JPG/JPEG/PNG без снижения качества.
  • Безопасное удаление всех данных iPhone для защиты личных данных.
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Отзывы о программе AOMEI MBackupper

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