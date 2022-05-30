AOMEI MBackupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, созданный для устройств iOS. Присутствует возможность осуществлять быстрое резервное копирование фотографий, видео, музыки, контактов и т.д. с iPhone/iPad/iPod, передавать данные на другое устройство iOS или компьютер, гибко управлять хранилищем и данными iDevice.

Позволяет сделать полную или частичную резервную копию iPhone или других iOS-устройств, чтобы сохранить важные данные в безопасном месте.

Особенности AOMEI MBackupper: