MediaInfo Plus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MicroTools4u
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30 Кб
MediaInfo Plus - это легкое программное обеспечение, которое предназначено для сбора различной информации о медиафайле по вашему выбору. Использует MediaInfo.dll для предоставления полного отчета о медиафайле (видео или аудио), содержащего такие данные, как частота кадров, кодек, битовая глубина и т.д. Обратите внимание, что MediaInfo.dll должна иметь ту же архитектуру, что и приложение, чтобы вы могли скопировать все интересующие вас данные в буфер обмена, в формате HTML, вместе с тегами.
Кроме того, программа рассчитывает используемые битрейты, длину, определяет количество используемых аудиоканалов и многое другое. Программа поддерживает популярные видеоформаты (например, AVI, WMV, QuickTime, Real, DivX, XviD), а также MKV и WebM. MediaInfo Plus основан на MediaInfo, но без рекламного ПО. Обе программы похожи, имеют одинаковые функции и внешний вид, но MediaInfo Plus - это портативный инструмент без шпионского, рекламного и любого другого рекламного ПО.
Стоит отметить, что запуск MediaInfo Plus от имени администратора является обязательным условием. Разработчик рекомендует скопировать его в Program Files и использовать команду "Открыть с помощью" для раскрытия информации о файле.
Клавиша F1 позволяет открыть файл MediaInfo.txt, F2 - MediaInfo.ini, а F3 предназначена для открытия папки. Все настройки сохраняются в файле MediaInfo.ini.
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