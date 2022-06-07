MediaInfo Plus для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30 Кб
MediaInfo Plus скриншот № 1

MediaInfo Plus - это легкое программное обеспечение, которое предназначено для сбора различной информации о медиафайле по вашему выбору. Использует MediaInfo.dll для предоставления полного отчета о медиафайле (видео или аудио), содержащего такие данные, как частота кадров, кодек, битовая глубина и т.д. Обратите внимание, что MediaInfo.dll должна иметь ту же архитектуру, что и приложение, чтобы вы могли скопировать все интересующие вас данные в буфер обмена, в формате HTML, вместе с тегами.

Кроме того, программа рассчитывает используемые битрейты, длину, определяет количество используемых аудиоканалов и многое другое. Программа поддерживает популярные видеоформаты (например, AVI, WMV, QuickTime, Real, DivX, XviD), а также MKV и WebM. MediaInfo Plus основан на MediaInfo, но без рекламного ПО. Обе программы похожи, имеют одинаковые функции и внешний вид, но MediaInfo Plus - это портативный инструмент без шпионского, рекламного и любого другого рекламного ПО.

Стоит отметить, что запуск MediaInfo Plus от имени администратора является обязательным условием. Разработчик рекомендует скопировать его в Program Files и использовать команду "Открыть с помощью" для раскрытия информации о файле.

Клавиша F1 позволяет открыть файл MediaInfo.txt, F2 - MediaInfo.ini, а F3 предназначена для открытия папки. Все настройки сохраняются в файле MediaInfo.ini.

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