Octo Browser для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Blackbird Secure Browsing Ltd
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 26 | Статистика
|Размер:
|82,27 Мб
Octo Browser - удобный "антидетект" браузер для защиты вашей конфиденциальности в сети, который позволяет легко создавать и управлять любым количеством аккаунтов для любого сервиса — Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline, а также подменять информацию об устройстве и программе, используемой для выхода в Интернет, что в первую очередь может быть полезным для арбитражников. В Octo Browser управление фингерпринтом сделано в ядре Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подмены.
Приложение позволяет создать любое количество аккаунтов и увеличить доход на различніх e-commerce плащадках и маркетплейсах, например Авито, Amazon, Ebay, Alibaba или Shopify, поддерживает работу на Coinlist и других лаунчпадах c токенсейлами. Дает возможность автоматизировать сбор и анализ данных, не опасаясь попасть в бан, что в свою очередь позволяет экономить ресурсы.
Основные возможности Octo Browser:
- Мультиаккаунтинг для работы с тысячами профилей с одного устройства.
- Управление фингерпринтом сделано в ядре Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подмены.
- Создание, клонирование и перенос профилей без ограничений.
- Экспорт и импорт профилей.
- Широкий спектр настроек профиля.
- Работа в одном профиле с разных устройств.
- Передавайте или делитесь браузерными профилями с членами команды без изменения отпечатка браузера.
- Совместный доступ к аккаунтам с разных устройств без чекпоинтов и банов за мультиаккаунтинг.
- Поддержка всех популярных типов proxy: https, socks5, ssh и возможность использовать сторонние решения по смене IP, а также сохранять proxy для переиспользования.
- Импорт сookies в форматах Json и Netscape.
- Автоматизация сбора файлов cookie с помощью функции Cookie-robot в многопоточном headless режиме.
- Автоматизация через API всех процессов взаимодействия с аккаунтом и профилями с помощью любой библиотеки для управления браузером.
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