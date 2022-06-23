Octo Browser - удобный "антидетект" браузер для защиты вашей конфиденциальности в сети, который позволяет легко создавать и управлять любым количеством аккаунтов для любого сервиса — Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline, а также подменять информацию об устройстве и программе, используемой для выхода в Интернет, что в первую очередь может быть полезным для арбитражников. В Octo Browser управление фингерпринтом сделано в ядре Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подмены.

Приложение позволяет создать любое количество аккаунтов и увеличить доход на различніх e-commerce плащадках и маркетплейсах, например Авито, Amazon, Ebay, Alibaba или Shopify, поддерживает работу на Coinlist и других лаунчпадах c токенсейлами. Дает возможность автоматизировать сбор и анализ данных, не опасаясь попасть в бан, что в свою очередь позволяет экономить ресурсы.

Основные возможности Octo Browser: