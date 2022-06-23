Octo Browser для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 26 | Статистика
Размер:82,27 Мб
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Octo Browser - удобный "антидетект" браузер для защиты вашей конфиденциальности в сети, который позволяет легко создавать и управлять любым количеством аккаунтов для любого сервиса — Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline, а также подменять информацию об устройстве и программе, используемой для выхода в Интернет, что в первую очередь может быть полезным для арбитражников. В Octo Browser управление фингерпринтом сделано в ядре Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подмены.

Приложение позволяет создать любое количество аккаунтов и увеличить доход на различніх e-commerce плащадках и маркетплейсах, например Авито, Amazon, Ebay, Alibaba или Shopify, поддерживает работу на Coinlist и других лаунчпадах c токенсейлами. Дает возможность автоматизировать сбор и анализ данных, не опасаясь попасть в бан, что в свою очередь позволяет экономить ресурсы.

Основные возможности Octo Browser:

  • Мультиаккаунтинг для работы с тысячами профилей с одного устройства.
  • Управление фингерпринтом сделано в ядре Chromium, что позволяет защитить ваше устройство от дополнительных проверок на подмены.
  • Создание, клонирование и перенос профилей без ограничений.
  • Экспорт и импорт профилей.
  • Широкий спектр настроек профиля.
  • Работа в одном профиле с разных устройств.
  • Передавайте или делитесь браузерными профилями с членами команды без изменения отпечатка браузера.
  • Совместный доступ к аккаунтам с разных устройств без чекпоинтов и банов за мультиаккаунтинг.
  • Поддержка всех популярных типов proxy: https, socks5, ssh и возможность использовать сторонние решения по смене IP, а также сохранять proxy для переиспользования.
  • Импорт сookies в форматах Json и Netscape.
  • Автоматизация сбора файлов cookie с помощью функции Cookie-robot в многопоточном headless режиме.
  • Автоматизация через API всех процессов взаимодействия с аккаунтом и профилями с помощью любой библиотеки для управления браузером.
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