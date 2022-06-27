ТОП-сегодня раздела "Шифрование"

SafeIP 2.0.0.2616 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

КриптоАРМ 5.4.4.29 КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...

VeraCrypt 1.25.9 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

Folder Guard 22.5 Folder Guard Pro - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на...

img-RAR 2.0 Img-RAR - программа для скрытия любого архива(rar/zip) с различной информацией в обычные картинки...