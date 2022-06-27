GiliSoft Secure Disc Creator для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение:10 запусков
Версия:8.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,05 Мб
GiliSoft Secure Disc Creator скриншот № 1
GiliSoft Secure Disc Creator скриншот № 2

GiliSoft Secure Disc Creator - программа шифрования для создания зашифрованных файлов образов, виртуальных дисков и записи зашифрованных CD/DVD. Поддерживается большинство CD/DVD-носителей.

Приложение создает защищенную область на диске, для доступа к которому, необходимо вести заданный при записи пароль. Данные на защищенной области зашифрованы с использованием алгоритма шифрования AES 256-bit.

Ключевые особенности GiliSoft Secure Disc Creator:

  • Создание защищенных паролем CD/DVD-дисков.
  • Зашифрованный CD можно безопасно отправлять по электронной почте.
  • Нет необходимости расшифровывать файлы на CD/DVD перед использованием.
  • Возможность использовать это приложение для создания виртуальных дисков.
  • Программа может создавать ISO-образ CD/DVD, применяя 256-битное шифрование AES.
  • Скрытие файлов, папок на CD/DVD-дисках.
  • Встроенный пишущий привод CD/DVD.
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