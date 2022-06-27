GiliSoft Secure Disc Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|10 запусков
|Версия:
|8.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,05 Мб
GiliSoft Secure Disc Creator - программа шифрования для создания зашифрованных файлов образов, виртуальных дисков и записи зашифрованных CD/DVD. Поддерживается большинство CD/DVD-носителей.
Приложение создает защищенную область на диске, для доступа к которому, необходимо вести заданный при записи пароль. Данные на защищенной области зашифрованы с использованием алгоритма шифрования AES 256-bit.
Ключевые особенности GiliSoft Secure Disc Creator:
- Создание защищенных паролем CD/DVD-дисков.
- Зашифрованный CD можно безопасно отправлять по электронной почте.
- Нет необходимости расшифровывать файлы на CD/DVD перед использованием.
- Возможность использовать это приложение для создания виртуальных дисков.
- Программа может создавать ISO-образ CD/DVD, применяя 256-битное шифрование AES.
- Скрытие файлов, папок на CD/DVD-дисках.
- Встроенный пишущий привод CD/DVD.
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