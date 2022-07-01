Any Video Encryptor для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,99 Мб
Any Video Encryptor скриншот № 1
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Any Video Encryptor скриншот № 3

Any Video Encryptor - приложение, которое позволяет предотвратить незаконное копирование и распространение ваших медиафайлов. С помощью этого инструмента шифрования вы можете зашифровать различные типы видео или аудио файлов (например, wmv, avi, asf, mpg, rm, rmvb, mp4, flv, любые другие форматы) в GEM файлы, которые могут быть воспроизведены только при наличии пароля воспроизведения, а пользователи могут воспроизводить зашифрованные медиа файлы только после получения пароля воспроизведения, предоставленного вами.

Когда пользователь захочет воспроизвести зашифрованный файл, на экране появится диалоговое окно, в котором будет предложено ввести пароль воспроизведения.

Особенности Any Video Encryptor:

  • Шифрует медиафайлы с помощью Advanced Encryption Standard (AES) - одним из наиболее часто используемых и наиболее безопасных алгоритмов шифрования на сегодняшний день.
  • Защита всех форматов медиафайлов: MP4, AVI, MKV, WMV, MTS, RMVB, MXF, VOB, FLV, MPEG, TS, MP3, AAC, AC3, OGG, WMA, JPG, BMP, PNG.
  • Высокоскоростное шифрование без потери качества.
  • Возможность выбрать несколько файлов с одинаковыми или разными форматами и зашифровать их в один пакетный файл с одним воспроизведением.
  • Встроенный проигрыватель для ваших видео и аудиозаписей и просмотрщик для ваших изображений и документов.
  • Приложение может экспортировать два формата шифрования: GEM или EXE.
  • Предотвращение дублирования.
  • Защита от копирования.
  • Программа предотвращает утечку ваших данных на USB-накопители и другие подобные устройства хранения. Программа шифрует ваши медиафайлы в исполняемые файлы, которые будут запускаться только на выбранном вами накопителе с помощью программы.
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