Any Video Encryptor - приложение, которое позволяет предотвратить незаконное копирование и распространение ваших медиафайлов. С помощью этого инструмента шифрования вы можете зашифровать различные типы видео или аудио файлов (например, wmv, avi, asf, mpg, rm, rmvb, mp4, flv, любые другие форматы) в GEM файлы, которые могут быть воспроизведены только при наличии пароля воспроизведения, а пользователи могут воспроизводить зашифрованные медиа файлы только после получения пароля воспроизведения, предоставленного вами.

Когда пользователь захочет воспроизвести зашифрованный файл, на экране появится диалоговое окно, в котором будет предложено ввести пароль воспроизведения.

Особенности Any Video Encryptor: