Any Video Encryptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,99 Мб
Any Video Encryptor - приложение, которое позволяет предотвратить незаконное копирование и распространение ваших медиафайлов. С помощью этого инструмента шифрования вы можете зашифровать различные типы видео или аудио файлов (например, wmv, avi, asf, mpg, rm, rmvb, mp4, flv, любые другие форматы) в GEM файлы, которые могут быть воспроизведены только при наличии пароля воспроизведения, а пользователи могут воспроизводить зашифрованные медиа файлы только после получения пароля воспроизведения, предоставленного вами.
Когда пользователь захочет воспроизвести зашифрованный файл, на экране появится диалоговое окно, в котором будет предложено ввести пароль воспроизведения.
Особенности Any Video Encryptor:
- Шифрует медиафайлы с помощью Advanced Encryption Standard (AES) - одним из наиболее часто используемых и наиболее безопасных алгоритмов шифрования на сегодняшний день.
- Защита всех форматов медиафайлов: MP4, AVI, MKV, WMV, MTS, RMVB, MXF, VOB, FLV, MPEG, TS, MP3, AAC, AC3, OGG, WMA, JPG, BMP, PNG.
- Высокоскоростное шифрование без потери качества.
- Возможность выбрать несколько файлов с одинаковыми или разными форматами и зашифровать их в один пакетный файл с одним воспроизведением.
- Встроенный проигрыватель для ваших видео и аудиозаписей и просмотрщик для ваших изображений и документов.
- Приложение может экспортировать два формата шифрования: GEM или EXE.
- Предотвращение дублирования.
- Защита от копирования.
- Программа предотвращает утечку ваших данных на USB-накопители и другие подобные устройства хранения. Программа шифрует ваши медиафайлы в исполняемые файлы, которые будут запускаться только на выбранном вами накопителе с помощью программы.
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